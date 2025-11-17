館長認了！公司虧損「好幾個億」：我這棵大樹隨時會倒

娛樂中心／彭淇昀報導

網紅館長陳之漢日前被元老級員工「大師兄」李慶元大爆料，15日他曝光錄音檔，館長向眾人透露公司財務狀況，「虧損得非常嚴重，可以說是幾乎快倒閉的狀態」，最後館長悲嘆，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人，而且我也發現公司很多人只能同甘而不能共苦」。

館長透露自己做了健檢，每天都要吃抗凝血劑，且隨時都有中風的可能。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

李慶元15日在臉書曝光錄音檔，館長提到公司財務狀況，坦言「現在公司呢，虧損得非常嚴重，可以說是幾乎倒閉、快呈現倒閉的狀態，倒閉的狀態喔！台北館現在負債8、9000萬；高雄館平均負債4000萬；林口負3000萬；中壢可能是幾個億」。

錄音檔內容也可聽到，館長健身房「成吉思汗健身俱樂部」也處於虧損狀態，會連帶影響到電商、蛋捲店等旗下的產業，嘆「當一艘船沉了，它什麼都沉了」。

館長接著說，「這3、4年間，我拿出生命在做事」，更強調，大家領的薪水、開店、買車用的錢都不是他們自己賺來的，「全部不是你們自己賺來的，是電商、我的抖內全力支援，不然像便當店也一個月虧損均30萬」。

館長也忍不住開嗆，「你們不要以為公司很賺錢！我一個人燃燒我的生命在照亮所有人，而且我也發現，公司很多人只能同甘而不能共苦」。

此外，館長也透露自己的健康狀況，表示之前做了健康檢查，現在每天都要吃抗凝血劑，且隨時都有中風的可能，「隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，且館長自認是個有情懷的人，會燃燒自己到最後一刻。

