館長認了「老婆不跟他愛愛」！私下完整錄音檔流出

網紅館長（陳之漢）14日透過直播表示遭勒索恐嚇，事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播，對館長「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，其中最引人注目的就屬「性騷擾」，稱館長要求男員工拍私密處給館嫂，甚至與館嫂上床，導致他身心受創。如今完整錄音檔曝光，館長確實開口認了「與老婆沒性生活」，並揭露了「叫小偉去X館嫂」的背後真相。





館長認了「老婆不跟他愛愛」完整錄音檔流出！「逼小偉X館嫂」背後真相全曝光

李慶元在臉書上直播，對館長毀滅式爆料。（圖／翻攝自李慶元臉書）

李慶元在14日的直播中，指控館長在2018年至2019年間，透過通訊軟體聯絡1位名為「小偉」的員工，要求他去蘆洲館「拍下體」傳給他，館長更表示「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老X小，嫂子要看你的老X」，之後更爆出館長將與老婆的私密照傳給小偉，隨後曬出錄音檔，小偉問「你跟你老婆叫我做的事，你應該還記得吧？」館長則回「什麼事情？」，小偉表示「你叫我去你家Ｘ你老婆你忘了嗎？」，沒想到館長竟沒否認，反而是回「拜託那多久了」。

館長認了「老婆不跟他愛愛」完整錄音檔流出！「逼小偉X館嫂」背後真相全曝光

館長反駁小偉「拜託那多久了」。（圖／翻攝Youtube頻道《大師愛館長》）

而當時的錄音檔在館長回完「拜託那多久了」後馬上斷掉，留給外界一陣議論，但在15日時，李慶元則再度上傳了一段錄音檔，時間長達2小時，隨後更是有網友將有關性騷擾的片段擷取上傳，可以明顯聽到在館長回完「拜託那多久了」後，小偉再度指控「你怎麼可以這樣做，我問你阿，我跟你那麼久了，你的事情，這件事我很久都沒跟你表達，你怎麼可以這樣逼我？」館長則解釋「我不是逼你去做耶，我什麼時候逼你去做？」，一旁的副總則接著問館長「小偉跟我說的時候，我也很驚訝，你怎麼這樣？」。

館長認了「老婆不跟他愛愛」完整錄音檔流出！「逼小偉X館嫂」背後真相全曝光

館長強調那是跟老婆的情趣，並非真的叫小偉與自己老婆發生關係。（圖／翻攝Youtube頻道《大師愛館長》）





館長則回「什麼我怎麼這樣？我跟你說事情是怎麼樣好嗎？我哪有逼你」，強調那是跟老婆的情趣，並透露老婆都不與他發生性關係，強調當時跟老婆在聊天，就是大家在開玩笑而已，並非真的要叫小偉與自己老婆發生關係，並反問「重點，重點，我有叫你跟她（館嫂）幹嘛嗎？」，他進一步表示，自己當時有憂鬱症，單純與小偉分享心事，說都沒有與老婆親密，自己真的受不了，並再度強調自己絕沒逼小偉。

館長認了「老婆不跟他愛愛」完整錄音檔流出！「逼小偉X館嫂」背後真相全曝光

館長透露老婆都不與他發生性關係。（圖／翻攝Youtube頻道《大師愛館長》）

館長透露，自己是以前在跟老婆玩，沒有叫小偉去跟老婆發生關係，小偉則反駁「你明明叫我去你家，你叫我去你家送吃的，Ｘ一Ｘ再回去」，館長反嗆「請問一下，我是跟你說心事，我要怎麼叫你做這個，你了解嗎？」，小偉再回「心事？那是第2件事情啦」，館長便質疑「我記得的就不是這樣」，並再度強調，那個時候是和老婆在玩，並與小偉回憶起當年都怎麼玩，強調「那都很多年前了」，接著雙方就轉移話題，開始開始談論公司金錢。





