館長認手機藏私片！他直播自清爆哭「我是受害者」 反控前員工設局勒索：他們就是為了錢

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近期遭三名前資深員工聯手爆料，內容涉及性騷擾、不當職場行為與金錢爭議。面對這場風暴，館長沉默近20小時後，終於於15日深夜開直播回應，數度哽咽否認所有指控，強調自己才是真正的受害者，其妻無辜捲入風波，讓他倍感不捨。他更指出，對方行動的真正目的就是為了錢，「他們講了老半天，就是急了嘛！」

館長15日晚間以直播回應，強調個人手機內確實有私密影片，但否認有要求員工傳送私照或提出不當邀約。館長在直播中坦言，過去手機內確實存有私密影片，包括其本人裸體畫面，「我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子」，但強調這些內容全是屬於個人私領域，且手機一直擺放於辦公室，質疑對方如何取得這些資料。他表示：「那是10年前的事，他們怎麼會弄到我的手機？還拿這些來威脅我。」

他進一步透露，近日收到對方威脅，要求支付2,000萬元，否則將公開相關影片。館長質疑爆料者藉由陳年私事試圖勒索，甚至誇張指稱他性騷擾與生理缺陷。他激動表示：「現在說我陽痿，懶O很小，這種東西聊天室一定信，我跳到黃河都洗不清。」

除此之外，館長也反問，若指控屬實，為何對方離職後還會回鍋工作？並以小偉為例指出，其月薪達8萬元，還獲配奧迪車輛，工作時間寬鬆，經常看盤與遊戲，「飽受精神壓力」的說法站不住腳。他也反駁自己「小氣」、「貪財」的說法，強調過去十年間持續考量員工家庭狀況，多次提供經濟協助。他質疑三人刻意曝光對自己有利的錄音片段，隱匿其中涉及金錢勒索的對話，認為整起事件背後動機不單純，根本是「圖利」。

面對外界質疑與負面輿論，館長一度情緒潰堤，提到事件發生當天，與妻子相擁落淚，妻子則安慰他：「小孩優先，我沒關係。」館長說道：「我真的不想流眼淚，但我老婆卻比我還堅強，讓我更難過也更心疼。」館長重申，所有指控皆非事實，強調「整件事情阿館就是個受害者」，也指出對方公開的錄音內容僅為片段操作，背後動機顯然是金錢利益。

直播尾聲，館長坦言，目前不會與三名前員工正面對質，認為辯解無益，只會替對方增加曝光度，並強調法律層面的問題將全權交由律師處理。此次爆料由前「成吉思汗」健身房元老級員工「大師兄」李慶元率先揭開序幕。他指控館長過去介入他人感情，才與現任妻子交往，並稱館長曾派人恐嚇對方。針對先前曾發生的早餐店事件，李慶元聲稱，事實真相是館嫂違規停車後向館長哭訴，館長才動用人脈對店家施壓，並對外散播不實指控。

此外，李慶元更爆出館長在公司內部行為不當，包括以私人理由向員工索取私密照，甚至曾提出「3P」邀約。他強調，館長表面上對外營造送車給員工的形象，實則誇大不實；投資健身房的金額也遠低於宣稱。對此，李慶元語氣激動，直斥館長「做人失格」，更揚言若對方公開反駁，他已備妥錄音檔一一駁斥，並已將相關資料交給警方。

