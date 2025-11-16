館長談房事稱：不行也得說行！傳求李進良「做增大術」秘辛曝
娛樂中心／綜合報導
過去以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期遭到 3 名資深員工控訴，指出他多次錯誤決策影響生意，過往更有不少不當行為與性騷擾，包括自曝「因為太小」，要求特助小偉拍攝下體給他看，事後還回傳自己與老婆的性愛照給對方，甚至還要求員工去睡嫂子。值得一提的是，過往館長曾被爆出求助醫美名醫李進良進行「陰莖增大術」，李進良當時被問到此事時，神秘回應也再度引發關注。
館長遭員工爆料曾要求助理傳下體照，提供給館長夫妻行房助興使用。（圖／翻攝館長臉書）
館長近期因遭到員工爆料過往有性騷擾情況，讓他的下體與夫妻床事成為網路熱議話題。資深員工李慶元在直播中透露，館長過往和老婆行房時，為了助興便傳訊給特助小偉，稱：「我跟你嫂子現在要行房，你也知道我下體小，所以嫂子要看你的。」事後也回傳兩人的性愛過程給對方，更一度說要「小偉去跟自己老婆行房」。
館長過去稱下體超過台灣人平均值一點。（圖／翻攝館長臉書）館長在對話中透露下體小，似乎有跡可循。過往館長在公開場合聊到尺寸時，未明確透露，僅說：「尺寸正常，不能說誇大其詞，台灣人是人種問題，有超出一點點平均值。」後續提到與老婆性生活，館長坦言 45 歲早就「電子陽痿」：「超過 40 歲就出一張嘴，講個一天 7 次。不行也要說行，還要講都是 7 次起跳，反正你也不知道。」根據《三立新聞網》報導，今年 3 月曾傳出館長疑似因下體因素求助於李進良診所，希望能透過陰莖增大術重振雄風。李進良受訪被問及此事，僅神秘回應：「你去問
傳館長曾求助李進良，希望能做陰莖增大術。（圖／翻攝館長臉書）
