館長讚中國沒幫派！嗆台灣「黑幫橫行」遭酸平行時空

娛樂中心／周孟漢報導



網紅「館長」陳之漢除了近來態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」，引發爭議。而在近日，就有網友挖出館長在2025年底，在直播中稱「中國大陸是全世界治安最好的」、「台灣黑幫橫行天下」、「每個人都買的到槍」等言論，引發留言區一陣炮轟，直喊「今天聽到最好笑的笑話」、「中國最大的幫派就是共產黨啊」。

兩岸治安大亂講？館長自曝曾向陸人稱「台灣槍枝四處有」



館長當時在直播中談及兩岸治安問題，表示「台灣黑幫橫行天下」，坦言每次到中國，跟那邊的人談到台灣的黑幫問題，館長則向他們表示，台灣的槍四處都是、幫派也四處都有，也經常有開槍、詐騙、搶劫事件，但他們都露出一臉「無法相信的臉」，彷彿在問「館長你是在講電影情節嗎？」，強調「因為中國大陸是全世界治安最好的」。

館長讚中國沒幫派治安好！嗆台灣人手一槍「黑幫橫行」網酸：活在平行時空

館長在2025年底，在直播中稱「台灣黑幫橫行天下」。（圖／翻攝自 TikTok ＠hxcb188）





驚語「中國沒幫派」！館長再批台灣通緝犯滿街跑引質疑

館長進一步強調「中國大陸沒有幫派」，但台灣則是每個人都買得到槍，甚至直喊「誰沒有認識幾個在混的朋友，台灣通緝犯是抓不住阿」，並透露有不少國人相當氣憤，質疑「為什麼這個人是通緝犯，他為什麼半年還在外面晃？」，認定了台灣就是治安非常差的國家。

館長透露，中國朋友聽到此事後都不敢相信。（圖／翻攝自 TikTok ＠hxcb188）

網友開酸「失蹤人口找不回」反諷：最大幫派是共產黨



影片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，傻眼開嗆「今天聽到最好笑的笑話」、「中國最大的幫派就是共產黨啊」、「聽你在喇叭」、「中國沒幫派 你確定？」、「你講的才是電影情節吧」、「我實在是⋯⋯無言！」、「治安最好？」、「對啊治安特別好，每次找失蹤年輕人都會特別失靈」、「活在平行時空」。

館長強調中國沒有黑幫，「因為中國大陸是全世界治安最好的」。（圖／翻攝自 TikTok ＠hxcb188）





支持者急撇「字面解讀」 護航本意是檢討黑幫亂象

面對排山倒海的負評，也有不少館長的忠實支持者出面護，認為館長的用詞雖顯偏激，但其本意是想表達對台灣黑幫滲透社會、暴力事件頻傳的極度不滿，並非字面上宣稱中國治安完美，支持者強調，這是在批評政府對打擊犯罪不力，卻被外界擷取片段、刻意放大解讀。





