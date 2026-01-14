館長買爆「青提」力挺！突比中指「扯青鳥」飆國罵

娛樂中心／綜合報導

基隆市「四蒔甜點」近期因為將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語，出征店家Google評論被一星負評，揚言抵制嗆聲「滾出台灣」，店家澄清沒有任何政治立場，純粹因為產品名稱比較好念。對此，網紅「館長」陳之漢14日掃貨買了數十個甜品，還在影片裡比中指對青鳥飆國罵「青鳥X你X」。

館長特別去「四蒔甜點」掃貨力挺，並對青鳥比出不雅手勢。（圖／翻攝自館長臉書）「四蒔甜點」因將綠葡萄產品標註為「青提」，遭網友指控語帶「支言支語」並揚言抵制。店家隨後發文澄清，指出 Google 評價中出現許多與用餐體驗無關的惡意評論，強調店家本身毫無政治色彩，選用「青提」二字單純是認為產品名稱比較好唸。店家也重申，台灣是民主自由的國家，每位業者對產品命名都有其理解與堅持，呼籲社會大眾給予尊重與包容。

店家因產品名遭質疑使用中國用語，無奈表示單純只是覺得好念才命名。（圖／翻攝自「四蒔甜點」臉書）

針對店家遭到炎上，館長14日晚間在臉書上傳影片，看到他購買數十個甜品，包括青提檸檬馬卡龍、青提檸檬生乳蛋糕、草莓生乳蛋糕等，並表示「青提還是葡萄，我只知道青鳥吃屎吧，支持店家跑去買了」，影片中他還對著鏡頭比出不雅手勢，最後大罵「青鳥X你X」。對此，反對者仍回應館長「你以為吃屎就可以不用關嗎」、「你的有比青提大？」、「祝福被關」，雙方火藥味十足。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

