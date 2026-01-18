館長賣慘喊不想帶貨！王瑞德揭紅色內幕：三好加一好「四好」

政治中心／劉宇鈞報導

網紅館長陳之漢近日在直播中稱，他雖到中國直播帶貨，但心裡並不想做這事，「如果我今天真的好過、真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播，我也不想去」。媒體人王瑞德揭開紅色內幕，他說，館長不值得同情，「三好加一好，四好」。

王瑞德17日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，實在是「三好加一好，四好」，一切都是館長自找的，台灣人對館長這麼好，館長喝台灣水、吃台灣米，甚至跟館長買東西，結果館長不珍惜，就為了想要多賺錢。

王瑞德認為，館長之所以會有這樣的感觸，一定是退貨超過館長的想像，他有朋友在中國開公司、專門辦演唱會，後來發現中國相當卑鄙，中國會運用大量的人頭進去搶票，之後會在演唱會開始前的一、兩天，大量的退票，讓主辦單位措手不及。

王瑞德直言，館長為了想在中國賺錢，所以講了一大堆亂七八糟的言論，去討好中共、貶低台灣，讓小粉紅們開心，紛紛喊出要支持館長、要買館長商品，但其實中國直播帶貨的退貨率高達三成至五成，相當恐怖。

王瑞德強調，館長搞成一副垂頭喪氣的樣子，現在如果要跟台灣人認錯，會有人要理會嗎？「我當然不會同情他，我這個人是非恩怨分明，我絕對不會同情甚麼浪子回頭的渣男，渣就渣，沒有甚麼好同情的」。

