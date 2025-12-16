館長赴中受邀大學演講倡兩岸團圓 主持人稱他來自「中國台灣」

政治中心／劉宇鈞報導

館長受邀到中國福建的福耀科技大學演講。（圖／翻攝自微博）

網紅館長陳之漢14日受邀到中國福建的福耀科技大學演講，現場聚集不少群眾，主持人也用「中國台灣知名主播」的稱呼介紹館長登台。該活動的主題雖是茶文化，但館長在演講時不僅高倡「認同驕傲中國人」，更誓言要用茶文化，促進兩岸團圓、團結。

館長表示，他是茶的專家，過往都在台灣喝茶，包含高山茶、梨山茶、綠茶等，後來他到了大陸之後，到處都有好茶招待，讓他感受到滿滿的人情味，而兩岸的泡茶文化也有差異，像是台灣人總是喜歡把茶具擦到很亮，但到了大陸就很少看到。

館長也說，台灣今天所有的茶種、揉茶技術、製茶技術，「真的還是我們中華民族、還是從中國大陸傳過來」，等他回到台灣後，將有更多的題材可以傳遞，讓台灣年輕人「越來越認同自己身為一個中國人，而且是驕傲中國人的身份」。

館長強調，他希望透過茶的文化，讓海峽兩岸更加團結，團結後的兩岸，必將成為世界第一，「也有一天，台灣跟大陸，可以真正的兩岸同胞......真正的團圓在一起」。

