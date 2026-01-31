館長赴中合體「台灣表妹」直播！昔嗆她「舔共」貼文遭挖

娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢除了態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」引發爭議，近來更是積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，挑戰「直播帶貨」撈人民幣。沒想到，館長竟在中國合體「台灣表妹」直播帶貨，不過館長卻看起來相當尷尬，沒有笑容。就有網友挖出過去館長曾在臉書發文酸台灣表妹「舔共」的貼文，他當時直喊：「我是台灣表弟，賺人民幣好爽」。





館長合體「台灣表妹」直播！昔嗆她「舔共」貼文遭挖：我是台灣表弟，賺人民幣好爽

館長（左圖左）赴中直播，竟合體舔共網紅「台灣表妹」（左圖右），尷尬畫面曝光。（圖／翻攝「智慧館長1號」抖音）

館長合體昔日死對頭「台灣表妹」顯尷尬

新年春節即將到來，館長近日赴中直播帶貨賣年貨，沒想到特別嘉賓竟事昔日死對頭「台灣表妹」。從畫面中可見，館長介紹稱台灣表妹是直播嘉賓，在直播中台灣表妹將為大家分享在台灣與在中國過年的差異性。然而影片中館長卻面無表情的進行敘述，就連笑容也像是擠出來的，略顯尷尬；不過台灣表妹則感到相當興奮，全程燦笑、手舞足蹈。





台灣表妹在中國工作時，以1句「此生不悔入華夏」打響名號，成為知名舔共網紅。（圖／翻攝「台灣表妹」抖音）





館長與台灣表妹有仇？

「台灣表妹」是誰？本名李喬昕，是一名在中國工作的舔共網紅，2021年以1句「此生不悔入華夏」打開知名度，浮誇表情深得小粉紅的歡心，她此後也鉚足全力吹捧中共，甚至拍片開吃台灣形狀的蛋糕、暗指要「吞併台灣」。然而，當疫情爆發時，她卻宣布因家中有事需要回台灣一趟，確切時間還不確定，引來不少網友酸她是因為中國疫情爆發才跑回台。

而館長當時也在臉書發一篇文直喊：「我是台灣表弟，今生不悔入華夏，賺人民幣好爽，中國發生大爆發，我要回台灣了，傻bb」，雖然館長沒有指名道姓，不過因發文時間點以及關鍵字，讓外界認為館長就是在暗酸台灣表妹。





館長過去曾發文暗酸台灣表妹。（圖／翻攝自館長臉書）





兩人合體直播 網友們反應曝光

兩人合體的影片曝光後，立刻在網上引發熱議，網友們傻眼表示，「果然是老鄉見老鄉背後開一槍，現在不是背後而是當面了，人才啊！模範啊！」、「兩大舔共大將的表演」、「我很期待肉呆徹底破防的樣子」、「舔共不會有好下場」、「居然淪落到跟台灣表妹同台哈哈哈」、「可憐吶，之前把台灣表妹罵得很難聽，結果現在也淪落到這個地步」、「此生不悔入華夏，家住California」。





原文出處：館長合體「台灣表妹」直播！昔嗆她舔共貼文遭挖：我是台灣表弟，賺人民幣好爽

