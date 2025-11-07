館長赴中喊「幫尋根」！退將不忍籲他「做這事」

政治中心／于士宸報導

網紅「館長」陳之漢近來政治立場不斷轉變，不僅飽受國人唾棄，就連中國網友們也不買單！上個月25日，他再度飛往中國，為期12天的交流尋根之旅，甚至嗆要替總統賴清德「尋根」。對此，退將、桃園市議員于北辰不忍在節目中怒轟館長，如果真的覺得中國的「根」這麼重要，很簡單，請把「中華民國護照剪掉，直接申請中華人民共和國的護照，讓你落葉歸根！」。





館長赴中「幫尋根」還罵台灣人！于北辰不忍了…籲他剪掉護照「歸根」中國

館長上個月25日前往中國，展開為期12天的「尋根之旅」。（圖／翻攝自館長YT）

廣告 廣告









館長赴中「幫尋根」還罵台灣人！于北辰不忍了…籲他剪掉護照「歸根」中國

于北辰痛批，若館長一旦沒有了台灣身分後，恐怕就失去中國的利用價值了。（圖／翻攝Youtube頻道《民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up》）





退將、桃園市議員于北辰日前上政論節目《台灣最前線》，談到館長自稱要赴中國「尋根」一事，直批館長把中國人當傻瓜，天真以為說什麼人家就會信。他狠酸說：「那是因為他有台灣護照、有台灣身分證！」並警告，只要館長失去台灣身分，對岸對他的價值就會蕩然無存，因為他將不再具備統戰利用的價值。于北辰接著指出，中國的強項就是不動一兵一卒、靠台灣的力量打台灣、用台灣的聲量壓垮台灣，這就是統戰；而他認為現在館長正是在做這些事。





館長赴中「幫尋根」還罵台灣人！于北辰不忍了…籲他剪掉護照「歸根」中國

于北辰狠酸館長，若真的這麼喜歡中國，「我勸你剪掉中華民國護照，拿上那本紅色的護照，你就真正的落葉歸根了」。（圖／翻攝Youtube頻道《民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up》）





于北辰狠酸，館長在台灣的直播中，常常用難聽的髒話吸引觀眾，不過一到了中國，不能罵三字經的時候，「他有什麼看頭？在中國還有什麼賣點？」。于北辰痛批，「館長是在台灣被捧紅、在台灣賺到第一桶金，現在反而跑去中國來罵台灣人，如果沒有台人支持，在中國算個什麼？如果真的這麼喜歡中國，我勸你剪掉中華民國護照，拿上那本紅色的護照，你就真正的落葉歸根了」。

廣告 廣告









原文出處：館長赴中「幫尋根」還罵台灣人！于北辰不忍了…籲他剪掉護照「歸根」中國

更多民視新聞報導

黃國昌小姨子「無照經營」安親班？詹凌瑀怒轟這1句

四叉貓疑「私塾」不合理！黃國昌「34字」回應了

普發1萬「母幫兒登記失敗」 竟有「1隱藏規則」！

