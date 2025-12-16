館長赴中演講被稱「來自中國台灣」！猛喊做1事遭酸爆

政治中心／楊佩怡報導

網紅「館長」陳之漢多次公開支持中國，並在直播中表態自己是中國人、兩岸一家親等字句，引發網友們關注。就在近日館長宣佈健身房將進軍中國，更創立了新的中國直播帳號，14日還被邀請參加中國福建的福耀科技大學演講，一開場主持人便用「中國台灣知名主播陳之漢」的稱號歡迎館長上台。當天的演講主題是茶文化，館長更是在結尾高喊「希望藉由茶文化團結兩岸，讓兩岸成為世界第一」。影片曝光後，不少網友狠酸：「黑社會給學生上課，福耀廢了」。

館長在中國福建的大學演講上自稱是「茶的專家」。（圖／翻攝自微博）

館長在12月14日受邀參加中國福建的福耀科技大學演講，一開場主持人便用「中國台灣知名主播陳之漢」請他上台演說，館長先是介紹自己是茶的專家，接著他提到過去從來沒去過中國，但在今（2025）年6月從上海開始，200多天時間他去了10幾個城市，他指出以前都在台灣喝台灣茶，大部分都是高山茶；後來去到中國，他體驗到中國人給他的濃濃人情味，「我走到哪都有好茶、好酒招待」。他還發現中國人泡茶和台灣不一樣、有差距，台灣流行養茶具，中國泡茶則都沒有在用茶具，「台灣總是把茶壺擦的倍兒亮倍兒亮（很亮）」。

館長在演講中稱台灣的茶種、揉茶技術、製茶技術是從中國傳過來的。（圖／翻攝自微博）

館長進一步稱他以為台灣的茶是台灣的，而台灣相對封閉，他從沒想過中國的茶可以做到這種規模，還不忘大讚中國的國賓茶，「我真的愛上了這個國賓茶」，更說在台灣喝的茶都相對非常便宜。最後館長表示，看了來賓分享茶文化才知道，台灣今天所有的茶種、揉茶技術、製茶技術，「真的還是從我們中華民族，還是從中國大陸傳過來，因為台灣現在資訊相當封閉，我也藉由這個茶的文化，我回去又有更多的題材，可以好好的讓台灣年輕人，越來越認同自己身為一個中國人，而且是驕傲中國人的身分，在未來我也希望藉由這個茶的文化，來更加團結兩岸，讓兩岸團結成為世界第一，也有一天，台灣跟大陸（中國）可以成為真正的兩岸同胞 、真正的團圓在一起」。

館長表示，他要讓更多台灣年輕人同自己是中國人的身分。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，不少中網看傻眼，「黑社會給學生上課福耀廢了」、「這哥們沒來大陸（沒找到賺錢的感覺）之前，是個開拳館的混混。現在給大陸學子上課，也是夠諷刺」、「完全沒有辦法理解這種人可以去高校演講，他參加高考的話，猜想可以考多少分？ 這所大學的辦學初衷是什麼？請這種人，祝主辦單位呵呵一萬年」、「需要流量的學校」、「這種人有什麼資格進入頂尖學校發言的？」。

