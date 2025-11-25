館長赴中被封「民族英雄」竟泛淚？金主1承諾網笑了：別傻了！
娛樂中心／李筱舲報導
網紅「館長」陳之漢近日遭資深員工公開爆料，指控他涉及金錢糾紛及疑似性騷擾男員工。近日館長透露，成吉思汗健身房有望在中國展店，並在直播中分享近期到澳門與股東洽談的細節。他表示，投資方非常有誠意，認為在中國開健身房不是賺錢問題，而是希望把台灣的好東西帶到中國，甚至封館長為「民族英雄」。
館長先前透露健身房有機會在中國拓展，在21日的直播中分享近期前往澳門洽談的細節。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
館長先前透露，健身房有機會在中國拓展，他也在21日的直播中分享近期前往澳門洽談的細節。投資者表示：「你是我們的民族英雄，開館不是賺錢的問題，是你要把台灣的好東西帶來中國，賺不賺錢沒關係。」館長則回應，自己只想佔20%到30%，畢竟管理與出資由對方承擔。沒想到，對方豪爽地說：「不用，賺錢了，給你一半，沒賺錢算我的。」面對如此條件，館長表示需要考慮，但投資方仍堅持承諾，並補充說：「我們有很多房子，不用租金。」
館長透露，中國股東知道他在台灣有困難，說有需要用錢，直播賺來的錢請館長先用，並希望他不要被打敗。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
他也透露，中國股東知道他在台灣有困難，表示錢、員工和貨物的錢他們先出，公司給館長一半，有需要用錢，直播賺來的錢請館長先用，希望他不要被打敗。館長表示在台灣做生意12年，從未有人如此對他，真的很感動，但「不能哭，哭了會上新聞」。直播曝光後，引發網友熱議，有網友持不同意見表示：「他把臺灣批的一無是處，他有覺得臺灣有好的東西嗎」、「別傻了啦，大家都是商人！不談錢？談民族感情？錢隨便你用？不求回報？傻子才會相信。」、「他是不是誤會什麼了，明明就是把台灣不要的東西帶到中國。」。
館長表示在台灣做生意12年，從未有人如此對他，真的很感動。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
