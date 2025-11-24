館長赴中被當「民族英雄」！金主豪氣給承諾 他拭淚：從未有過的待遇

生活中心／楊惟甯報導

館長還原與金主洽談細節。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，近日在直播中證實，正規劃將健身事業跨足中國大陸市場，首站鎖定福建廈門。21日，他再開直播還原與大老闆的洽談細節，透露對方不僅全額出資力挺，甚至得知他「遇到困難」，還要他不用擔心，「賺錢你先拿去用」，讓他當場哽咽，直言這是他在台灣做生意12年來，從未有過的待遇。

館長在直播中提到，雖目前有跨海展店的想法，但還需等待股東親自來台場勘後才能拍板。他也接著透露，雙方一連談了兩天，對方態度相當積極，不斷表達想把成吉思汗健身品牌帶進中國市場的決心，甚至有人直言，希望能讓當地民眾親眼看到「台灣做出來的健身房是什麼樣子」。

話鋒一轉，館長提到，這陣子的爆料風波對他造成重擊，但投資人卻接連拋出超規格承諾，不僅表示可先派員工、先出資金經營，「公司還我占一半，（還說）真的需要錢你就先拿去用，這些我們不在乎。你千萬不要擔心你台灣的企業，沒有錢我們大家可以先挪一點，先不要煩惱、先顧好身體，我們只希望館長好好的、不要被打敗。」

館長一度拭淚。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

「那些都是生意人，居然跟我講錢不重要，我聽了他X超感動。」館長表示，席間多名大老闆輪流安慰他，甚至給他一個大大的擁抱，「吃飯吃了三個小時，有兩小時都在安慰我，叫我不要擔心。」他還提到，有一位「董娘」更當面向他表示：「館長，你是我們的民族英雄，開館不是為了賺不賺錢，是要把台灣好的東西帶過來，賺不賺錢沒關係。」甚至開出「分他一半」的條件，讓館長直呼不敢相信，「房子他們的、錢他們出、人也他們找，我說我只要20%、30%就好，但她說不用，賺了給你一半，賠了算我的。」

此外，館長也提到一位在澳門結識的大老闆，承諾只要他開直播，將動員旗下上萬名員工進場消費，「我說大哥不要這樣，但他說一定要照顧館長。」至此，館長一度沉默、拭淚，「我真的覺得很感動，感動到我都不敢講話，我覺得我好像在敲詐這些大老闆。」

館長發誓所言為真。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

館長哽咽表示：「我真的是非常感謝這些大老闆對館長的肯定，真的很感動，讓我回來台灣這麼有底氣。」他更向鏡頭發誓：「我不想再哭了…我對天發誓這些都是真的，大家這麼支持我，我真的非常不好意思…真的是走狗運。」

