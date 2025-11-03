館長赴陸要幫賴清德「尋根」 蕭旭岑力挺：代表真正的主流民意

網紅「館長」陳之漢在上月25日啟程前往北京，展開為期12天的訪陸行程，他在出發前於機場受訪時表示，此行最好玩的是要幫賴清德「尋根」之旅。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，館長代表的就是真正的主流民意。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

館長在桃園機場受訪時表示，這一趟去主要是商務，就是他在那邊跟一些廠商有約，要去談生意，也要去看一些台灣光復的紀念活動、對日抗戰80週年活動，還有一個大陸很出名的升級典禮。此外，會飛去東北看抗美援朝的紀念活動，最後重點是有一個很好玩的，就是幫賴清德尋根之旅。

館長說，大陸有賴清德的賴姓的一個祠堂，裡面有族譜，因為賴總統說他是長毛象的後代，不承認他是中國人，也不敢講，所以他就去看，去幫賴清德尋根，這是最好玩的。

蕭旭岑今（3）日接受資深媒體人王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪，對於黨主席鄭麗文日前曾喊出要讓全台灣每一個人都可以自豪地說「我是中國人」，他認為民進黨操作「中國人」議題將國民黨困住，把政治與文化混為一談，試圖讓大家誤以為「只要我說我是中國人，就代表我認同中華人民共和國」。

網紅「館長」陳之漢。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑直言，這樣是不對的，即便在政治上，台灣和大陸的確存在分歧，但在文化、血緣、歷史上，「我們就是中國人」，國民黨不應該被民進黨限制。民進黨現在企圖引導台灣民眾相信，「說我是中國人就是認同中共」，這種說法並不正確。

蕭旭岑指出，國民黨必須認清事實，就是「什麼是台灣的主流民意」，國民黨是要追隨台灣的主流民意，還是引領台灣的主流民意？他的答案只有一個，就是要引領台灣的主流民意。

蕭旭岑續指，「館長」就是代表他剛講的真正的主流民意。他認為主流民意有2個，首先是9月份《聯合報》對兩岸關係調查，88%民眾支持要有溝通管道，即便是民進黨支持者也有75%也認同，另外有4成6民眾認為兩岸經貿要加強；地2個民調也是在9月，就是《美麗島電子報》的民調，有72.8%民眾認同自己是中華民族，這就是主流民意，這也是國民黨的強項，讓兩岸維持溝通交流、確保兩岸不會有戰爭風險。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑直言，賴清德政府的策略很清楚，就是要堅壁清野，透過各種行政手段，讓兩岸交流愈來愈少，並透過輿論恫嚇台灣人民，讓他們不能去大陸，想藉此完全切斷兩岸交流。

