館長踢鐵板！抖音首度直播就被封 「原因不明」

館長陳之漢首度到抖音開直播就被封，原因不明。翻攝YouTube頻道「館長惡名昭彰」



網紅「館長」陳之漢今年大陣仗赴中國，展開他的「西進」計畫。除了想讓健身事業拓展至廈門，還說中國網友希望他趕快直播帶貨，不過他好不容易開了抖音帳號，首度直播時卻不明原因遭封。

今年館長曾抱怨自己無法開通抖音帳號，B站（bilibili）帳號也開不了，後來才知自己被列為「特殊份子」，必須要有人在背後幫助。後來總算順利開通抖音帳號，昨（12/14）首度直播，收到不少禮物，但有網友爆料，開播後不明原因被封，館長2度重開，結果還是被封。

館長並未回應此事，他把焦點放在抖音帳號上，開心說：「開播10分鐘10萬人是什麼概念？天哪，我在台灣沒辦法想像，感謝大家」。昨在廈門直播中也表示「謝謝大家送禮物，我們叫斗內，教教我這什麼東西，第一次來這預熱，這畫面好帥特效超多」，也帶大家參觀正在裝潢的辦公室。

