館長轟台美關稅15％不划算！網秒酸：腦袋越來越共

娛樂中心／綜合報導



台美關稅談判結果出爐，美將對台課徵15％關稅且不疊加，美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予最優惠待遇，台灣則承諾由企業直接投資2500億美元、台灣政府也再提供2500億美元信用保證。眼看台灣獲得如此優惠，近來立場親中的網紅館長則眼紅開酸「16兆台幣加上40％技術銷量送給美國」，痛批賴清德總統是「賣台第一品牌」，引來網友炮轟「賣台能比得過你嗎？」。

台美簽署投資協議！獲關稅調降至15％



台美雙方經過多次談判，終於在美東時間週四（15日）共同簽署投資MOU，美國商務部也在官網公布台美雙方協議內容，包括台灣商品適用對等關稅調降為15％，半導體業者直接投資與相關信用保證合計5,000億美元。另外，業者在美建廠期間，計劃產能2.5倍的輸美產品，及完成建廠業者產能1.5倍的進口量，可獲免繳「232條款」關稅。同時協議也將促進美國對台灣半導體、AI、國防科技、電信及生物技術產業的投資。

館長轟台美關稅15％不划算嗆「賴清德賣台」！網一看秒酸：哪比得過你

台美關稅談判結果16日上午出爐，美國將對台課徵15％關稅且不疊加。（圖／翻攝自臉書粉專《民主進步黨》）

怒批賣台第一品牌！館長眼紅質疑40％技術送美

對此，館長在臉書發文，認為台灣付出16兆台幣，加上40％技術銷量送給美國，只換來了15％關稅，實在不划算，但民進黨卻沾沾自喜，開心的召開記者會，並在文末寫下「賣台第一品牌 賴清德」，十分不認可這次的台美關稅談判結果。

館長不認可這次的台美關稅談判結果，痛批賴清德總統是「賣台第一品牌」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

國人不滿灌爆館長！留言酸：就你在賣台不是嗎？



文章出爐後，立刻引來不少國人不滿，開嗆「看你發達的小腦袋越來越共，我就安心了」、「賣台能比得過你嗎？」、「就你在賣台不是嗎？」、「很開心啊…你不開心我們就開心」、「台灣的事關你什麼事了」、「想很久才想出這三句廢話，加油好嗎？」、「你還是擔心你的官司跟庫存吧」。

網友們留言反嗆館長。（圖／翻攝自臉書粉專《飆捍》）

連賢明澄清錯誤訊息！非直接砸錢5000億

事實上，針對台美達成關稅協議後，許多媒體都報導「台灣承諾5000億美元」造成不少人混淆一事，現任中華經濟研究院院長連賢明已進行澄清，表示不是台灣直接投資，而是由廠商直接投資2500億、政府信用保證2500億元，並強調這兩個金額不是互斥的；也就是說，台灣承諾的廠商直接投資確實為2500億，但政府願意提供信用保證、讓這些投資更順利，因此並非兩個加總達到5000億。

中華經濟研究院院長連賢明（右），表示表示不是台灣直接投資，而是由廠商直接投資2500億、政府信用保證2500億元。（圖／翻攝自連賢明臉書）





連賢明另也解釋，假設投資順利的話，總投資金額最後當然也有可能超過2500億，但目前並沒有所謂「承諾5000億美元」的投資。他無奈地直言，雖然外界已開始出現澄清資訊，「但還是一堆網紅和媒體，指台灣承諾5000億美金投資、超過韓國承諾的3500億」。





