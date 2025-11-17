館長轟「大師兄」吸血千萬如恐嚇集團 月薪高達50萬

知名網紅館長陳之漢14日遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉、總監吳明鑒開直播爆料，指控館長涉及性騷擾、介入他人感情、威脅恐嚇等多項不當行為。李慶元聲稱，館長曾以生殖器尺寸為由，要求小偉傳送下體照片，甚至兩度詢問是否願意「三人行」，導致當事人身心受創。

面對排山倒海的指控，館長16日晚間再度開直播全面反擊。他公開與李慶元的對話紀錄，指控這3名前員工長期以情緒勒索方式向他索取金錢。根據館長說法，3人每月開銷高達100萬元，薪資已達40至50萬元，家屬也在公司領薪，名下5輛車包含保時捷、奧迪等名車，全由他代為購買。

館長透露，約2至3個月前，對方再度以買車及薪資問題進行威脅，一邊揚言公開性騷擾指控，一邊傳訊要求借錢。他強調李慶元刻意拒絕在公司帳目簽名，反以語音訊息恐嚇，內容包括栽贓嫁禍、NTR、陽痿等不實指控。

根據館長說法，這3人在公司內部惡名昭彰，曾對同事大吼大罵、吐檳榔汁、砸煙灰缸，導致多名員工被迫離職。他表示多年來替對方處理外界爆料、善後無數問題，如今決定全面「資源回收」，不再讓對方予取予求。

對於性騷擾指控，館長直言根本是無稽之談，並表示已委任律師與李慶元聯繫，手上握有完整證據與人證。他要求對方儘速還錢，否則將採取法律行動。

此事件引發外界議論紛紛。國民黨籍議員詹江村在臉書發文質疑整起事件的真實性，認為雙方可能在演戲。他特別指出，李慶元爆料中提及「館長便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法」這段描述十分可疑，懷疑這是史上最強暗黑業配文。

網紅陳沂也對爆料內容感到疑惑，認為李慶元稱曾勸館長不要守法卻被教訓的說法，反而替館長加分。她諷刺表示相信館長「3公分」的說法，因為館長是穿單車褲都依然是2D的男子漢。

目前雙方各執一詞，真相仍待釐清。這起事件不僅牽涉性騷擾指控，更涉及金錢糾紛與恐嚇勒索等法律問題，後續發展備受關注。

