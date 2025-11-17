館長轟「大師兄」吸血千萬如恐嚇集團 月薪高達50萬
知名網紅館長陳之漢14日遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉、總監吳明鑒開直播爆料，指控館長涉及性騷擾、介入他人感情、威脅恐嚇等多項不當行為。李慶元聲稱，館長曾以生殖器尺寸為由，要求小偉傳送下體照片，甚至兩度詢問是否願意「三人行」，導致當事人身心受創。
面對排山倒海的指控，館長16日晚間再度開直播全面反擊。他公開與李慶元的對話紀錄，指控這3名前員工長期以情緒勒索方式向他索取金錢。根據館長說法，3人每月開銷高達100萬元，薪資已達40至50萬元，家屬也在公司領薪，名下5輛車包含保時捷、奧迪等名車，全由他代為購買。
館長透露，約2至3個月前，對方再度以買車及薪資問題進行威脅，一邊揚言公開性騷擾指控，一邊傳訊要求借錢。他強調李慶元刻意拒絕在公司帳目簽名，反以語音訊息恐嚇，內容包括栽贓嫁禍、NTR、陽痿等不實指控。
根據館長說法，這3人在公司內部惡名昭彰，曾對同事大吼大罵、吐檳榔汁、砸煙灰缸，導致多名員工被迫離職。他表示多年來替對方處理外界爆料、善後無數問題，如今決定全面「資源回收」，不再讓對方予取予求。
對於性騷擾指控，館長直言根本是無稽之談，並表示已委任律師與李慶元聯繫，手上握有完整證據與人證。他要求對方儘速還錢，否則將採取法律行動。
此事件引發外界議論紛紛。國民黨籍議員詹江村在臉書發文質疑整起事件的真實性，認為雙方可能在演戲。他特別指出，李慶元爆料中提及「館長便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法」這段描述十分可疑，懷疑這是史上最強暗黑業配文。
網紅陳沂也對爆料內容感到疑惑，認為李慶元稱曾勸館長不要守法卻被教訓的說法，反而替館長加分。她諷刺表示相信館長「3公分」的說法，因為館長是穿單車褲都依然是2D的男子漢。
目前雙方各執一詞，真相仍待釐清。這起事件不僅牽涉性騷擾指控，更涉及金錢糾紛與恐嚇勒索等法律問題，後續發展備受關注。
其他人也在看
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 16 小時前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪居核心地位一審判刑7年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
不滿改裝車炸街討債！台中男噴滅火器驅離 遭球棒隊「6打1」狠K倒地
台中市西屯區寶慶街50巷今(17)日凌晨1點多出現三輛改裝車「炸街」又沿路放鞭炮，一位45歲陳姓男子不滿改裝車擾亂附近居民安寧，上前勸阻，雙方一言不合，男子拿出滅火器試圖驅離，不料竟遭6名男子持球棒圍毆打趴在地。警方獲報立即啟動快打部隊，派遣24名警力火速到場，逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯。據了解，「炸街」車隊疑似與附近居民有債務糾紛，刻意在深夜時刻出沒放鞭炮，行徑相當囂張。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
婦藥物掉了竟「大鬧醫院」！不願付費重領 顯示器水杯全砸爛
桃園龍潭敏盛醫院驚傳暴力事件！一名婦女因藥物遺失問題與醫院人員起衝突，情緒失控在櫃檯前大聲咆哮，更砸毀顯示器與水杯。婦女質疑「每次看醫生都100元」卻還要為遺失藥品付費，儘管護理師多次勸阻，她仍拒絕冷靜下來。院方最終報警處理，警方以現行犯逮捕婦女，依違反醫療法及毀損罪嫌移送法辦。民眾多認為藥品遺失後醫院收取額外費用合理，此事件也引發大眾對醫療環境安全的關注！TVBS新聞網 ・ 1 天前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 7 小時前
SBL假球案一審判決下重手！前年度MVP柯旻豪判7年 吳季穎「咬別人」獲緩刑
前（2023）年底爆發SBL假球案重創裕隆納智捷隊，包括曾拿下年度MVP的控球後衛柯旻豪、得分後衛吳季穎及強力中鋒班霸等11名球星捲入假球簽賭疑雲，而翁嘉鴻更逃亡中國遭通緝，讓裕隆差一點滅隊。士林地檢署起訴10球星在內的15名被告，歷經1年8月審理，合議庭今天下重手，依《運動彩券條例》等罪名重判柯旻豪7年、外籍中鋒斑霸5年2月，其他球星分判4年4月到5年不等。而吳季穎則因全招了獲判緩刑。全案可上訴。太報 ・ 3 小時前
謝侑芯父母「隔海視訊」送最後一程 痛哭失聲：完全無法接受
台灣網紅謝侑芯10月22日於馬來西亞猝逝，今（16日）在當地完成火化。由於謝侑芯父母身體狀況無法出國，只能透過視訊送別女兒最後一程。據《中國報》報導，家屬代表律師陳俊達表示，兩位長輩至今仍無法接受謝侑芯驟然離世，「剛才透過視訊看到孩子走完最後一程，情緒多次潰堤，非常悲痛。」他透露，家屬將先安撫情緒，待後事處理完才會研議後續行動。鏡報 ・ 15 小時前
台中男倒「知名打卡復古超商騎樓」亡…死者身分曝光
台中市中區昨（15）日發生一名男子倒臥街頭身亡的案件。不少熱心民眾當時看到該名男子躺在某便利商店騎樓下、一動也不動，驚覺有異，隨即報警；救護人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡、未送醫。據了解，男子倒臥的便利商店是知名的拍照打卡聖地，而死者的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導高雄一名73歲陳姓老翁昨（16）日傍晚開車駛經楠梓區土庫一路陸橋，下橋後於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，隨後再暴衝入機車待轉區，宛如「保齡球般」失控擦撞8台機車造成9人受傷，林姓騎士送醫後不治。高雄市警局楠梓分局今（17）日依涉犯過失致死等罪嫌，將陳翁移送橋頭地檢署進一步偵辦；至於違規部分警方將依法開罰。高雄楠梓區土庫一路昨日下午5時12分發生恐怖暴衝死亡車禍，73歲陳姓老翁把車開下土庫一路陸橋後，於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，造成對方顱內出血，儘管林姓騎士事發當下仍有模糊意識，但送醫後病情急轉直下，晚間宣告不治。另，本案又波及在機車待轉區的8台機車共9名騎士，6名騎士身體與四肢擦挫傷，其中3人骨折入院觀察中，未來需要開刀。事發當下，警方已將肇事的陳姓老翁當場依涉犯《過失致死罪》逮捕，並於今早依涉犯《過失致死罪》與《過失傷害罪》等罪嫌，將陳翁移送橋檢偵辦；而檢警今日亦預計對林姓移工的遺體相驗，以釐清確切死因。陳翁今早遭移送時，記者追問是否知道該路口不能右轉、一名機車騎士被撞死、有無要對家屬表達歉意等問題，戴著安全帽的他不發一語，在警方的戒護下坐入警車。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦 更多民視新聞報導離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷高雄楠梓車禍釀1死! 73歲翁開車衝撞機車待轉區民視影音 ・ 1 小時前
一中街收廢油車門沒鎖 大膽賊摸走現金+手機近8萬
台中市 / 綜合報導 一名收廢油的廠商，到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，沒鎖車門，但回到車上，裝著貨款47000元的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器看到，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把包包拿了就快閃走人，隔日黑衣男子還拿著偷來的一卡通到超商買飲料。警方已掌握涉案人，要查緝到案。黑衣男子走到白色貨車旁邊，打開副駕駛座車門，整個人伸進車內，拿出一個包包接著快步離開，他可不是貨車司機，而是一名小偷，趁著駕駛下車沒鎖門，趁隙開門把包包偷走快溜，前後不到30秒，但他不知道的是整個過程，全被監視器跟行車紀錄器拍下來。當事人吳先生說：「下車之後就開始工作，但是我忘記鎖門了，就工作完要拿錢的時候，發現整個包包都被人家偷走了，就現金47000，還有手機。」當事人吳先生，11日下午把貨車停在台中一中街，一個轉角邊，當時他以為人就在旁邊，只是下車工作去隔壁店家收廢油，萬萬沒想到，4萬多元的貨款還有手機就這樣被人偷走，損失大約8萬元。當事人吳先生說：「就自己也粗心大意沒有鎖門，因為想說人就在旁邊。」一中街早已是台中數一數二的觀光熱點，就算是平日下午，也是人潮滿滿，嫌犯膽大挑人多的地方下手，他行竊的地點，隔壁一條街就是轄區派出所，兩個地點距離大約只有300公尺，走路最多只要5分鐘，吳先生還提供載具消費紀錄，他說嫌犯很囂張，偷完包包隔天還拿著他的一卡通，到超商買了兩瓶飲料。第二分局育才派出所副所長呂弘智說：「目前警方已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後，依刑法竊盜罪嫌，函請台中地方檢察署偵辦。」警方循線調閱監視器，目前已經鎖定涉案男子，吳先生說，能提供的證據他都給警方了，只希望囂張的竊嫌能盡速落網。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
婦人不滿弄丟藥要求重領被收費 失控大鬧醫院遭逮
桃園市 / 綜合報導 桃園市龍潭區一家醫院，昨(14)日中午發生醫療暴力糾紛！一名婦人先前領藥後，不慎弄丟藥品，到醫院櫃台要求再領一份，醫院人員告知須加收費用，婦人不滿當場情緒失控，不但是大聲飆罵，還動手破壞櫃台電腦設備，脫序行徑在醫院大廳上演，引發許多民眾圍觀，警方獲報到場則依現行犯逮捕。婦人VS.醫院人員說：「看病就收幾百塊，為什麼還要再來補錢，(不要罵人喔)。」藍色上衣的婦人，怒氣沖沖不斷咆哮，對著櫃台破口大罵，醫院人員出聲制止，她卻變本加厲，手伸進櫃台內，把電腦滑鼠辦公用具，全都扯出來巨大聲響，嚇壞大廳裡的民眾，紛紛停下查看，婦人VS.醫院人員說：「(這位小姐，不要這樣)。」事發在昨(14)日中午，桃園市龍潭區一家醫院，發生醫療暴力糾紛，一名婦人先前到醫院就診，領完藥後不慎弄丟藥品，到櫃台要求再領一份，醫院人員回應，須重新支付費用，婦人不滿當場情緒失控，不只飆罵還破壞櫃台，警方獲報到場，依現行犯逮捕。民眾說：「本來是妳自己弄丟的，不是他們裡面的人不給妳，所以妳再補錢是應該的。」有民眾認為醫院的藥，不是無限量供應，婦人自己弄丟再次收費，本來就很合理沒必要動氣，甚至暴力相向。桃園市龍潭警分局聖亭派出所副所長曹培翔說：「警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。」不願意多繳幾百塊的藥費，但現在婦人弄壞的電腦設備，通通都得賠償，脫序行為也吃上好幾條罪嫌，都得為自己的衝動付出代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「台大男神」孫炫東凌晨嗨完夜店 開1480萬法拉利酒駕遭法辦
26歲的網紅「台大男神」孫炫東驚傳酒駕！台北市大安分局日前（8）清晨在忠孝東路四段巷弄攔查孫男，發現他酒後駕駛市價約1480萬元的法拉利488 GTB，經酒測後酒精濃度竟高達 0.87mg/L，已達公共危險罪標準，全案依酒駕罪嫌送辦。鏡報 ・ 1 天前
專挑觀光景點下手！「阿妹茶樓」偷日客遭鎖定 蒙古扒竊集團犯案手法曝光
新北市九份知名景點「阿妹茶樓」，14日發生日籍旅客皮夾遭竊案件，警方接獲報案後，調閱監視器畫面，鎖定2名蒙古籍女子涉有重嫌，經報請基隆地檢署指揮偵辦，昨（15日）晚間於瑞芳區將2嫌拘捕到案，經清查相關案件，發現2人8月起即針對各大觀光景點犯案，警詢後移送地檢署，檢方聲押獲准。鏡報 ・ 15 小時前
不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆
中部中心／綜合報導台中市西屯區發生群毆事件！17日凌晨兩點左右，一名男子，疑似因為不滿路上車輛來回炸街，便拿滅火器上前驅離，雙方爆發猛烈衝突，男子先拿滅火器噴車輛，而駕駛竟拿出球棒揍人，甚至還出現多名同伴助陣，瞬間演變為圍毆事件，警方初估，涉案人數至少7人，目前5名嫌犯已依法送辦，並將持續追查其他共犯。男子站在路中間，拿起滅火器，對白色車輛一頓狂噴，白車駕駛，立刻下車，拿著球棒，對著男子狂砸猛K，同伴一窩蜂加入行列，將男子圍在正中間。不滿轎車深夜炸街! 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆（圖／翻攝畫面）衝突畫面就出現在台中市西屯區，17日凌晨2點左右，大家都已經進入夢鄉，但路上卻出現一群人開著改裝車來回炸街，被害人疑似因為不滿噪音過大，便拿滅火器，下樓理論，卻慘遭痛毆。不滿男子拿滅火器理論，就拿球棒，圍毆揍人，行徑實在囂張，但一群人聽見警方鳴笛聲後，瞬間鳥獸散，員警在附近找到犯嫌車輛，對方還試圖逃逸，大半夜的馬路上，因此上演警匪追逐戰。而根據後續追查，這群嫌犯與被害人，互不相識，疑似是要找附近民眾處理債務糾紛，才會在深夜開改裝車來炸街威嚇，但沒處理完債務問題，反而爆發了群毆事件。不過發生如此火爆衝突，台中治安問題，也成為議會質詢焦點。疑討債炸街! 遭男噴滅火器驅離 5嫌持球棒圍毆遭逮（圖／翻攝畫面）5名犯嫌，將被依傷害罪及聚眾傷害等罪嫌，移送法辦，警方也將持續釐清確切涉案人數，提醒民眾，遇到類似事件，還是要尋找警察協助，千萬別自己上陣處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：不滿轎車深夜炸街！男持滅火器狂噴驅離 反遭駕駛、同伴持球棒圍毆 更多民視新聞報導高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰高雄月世界成「垃圾山」！環保局震怒追查 曝廢棄物來自「這縣市」民視影音 ・ 1 小時前
林口「財神爺」? 男子一週2度給地瓜球攤塞錢店家霧煞煞
社會中心／綜合報導難道是財神爺降臨嗎！新北市林口區一家地瓜球攤位，卻在還沒營業的時候，保冷桶上被男子塞了三百元，而已經是這周來第二度被塞錢，一共拿到六百元，有人猜男子可能失智，但也有人猜是不是要捐待用餐，店家一頭霧水，把錢通通交到派出所，同時PO網呼籲男子，別再塞錢了！頭戴帽子的男子，來到還沒營業的地瓜球攤位，停下腳步，在自己的包包裡翻啊翻，拿出一疊鈔票，隨後數了一下，就塞進保冷桶夾縫中，店家上班一看，赫然發現攤位竟被夾了三百元，這還是這周以來，第二度被塞錢，店家一頭霧水，緊急PO網協尋塞錢男子。店家發文強調感謝男子好意，但對來路不明的錢，不敢收也不能收，已把錢拿去警局，呼籲男子記得去領回。附近店家表示「我們沒有看過他，老闆娘本身也沒有看過這個先生，對那個先生也沒有印象，所以她就決定把錢送去警察局，畢竟也不知道這先生這筆錢，是想要拿來做什麼用。」店家po文協尋男子盼不要再塞錢 他們不敢收也不能收（圖／林口大家庭FB）新北市林口區中正路上，一家地瓜球攤位，出現一名男子，趁著店家還沒營業，接連現身攤位塞錢，兩次共六百元，沒留下任何紙條，莫名有財神爺降臨，網友猜測會不會是要捐待用餐，還有人推測可能想儲值，又不太好意思說，但也有人認為，男子行徑比較像是失智，無故給錢給東西。附近店家表示「有其他店家留言說，他們也有遇過這個狀況，是塞錢的那個先生，好像有放飲料跟衛生紙之類的商品，（可是都不知道動機如何），對不知道動機如何。」男子塞了三百元至保冷箱 這周以來二度塞錢（圖／林口大家庭ＦＢ）天降善款，卻因為不明不白，反倒讓店家擔心「沒有白吃的午餐」，最終交由警方來處理。原文出處：林口「財神爺」降臨？ 男子一週2度塞錢給地瓜球業者 更多民視新聞報導捷運站驚見失落「貴重紙袋」捷警瞬間拾起 失主笑了AirTag竟成搶案幫兇！竊賊埋伏夫妻返家 持槍脅迫拖入車庫懷疑"布丁被偷吃"爆口角! 婦擲筊確認 在車底找到了民視影音 ・ 2 小時前