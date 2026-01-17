館長轟「賴清德賣台」！嗆台美關稅15％不划算 網酸：哪比得過你？

記者蔡維歆／台北報導

近日館長在直播中透露，自己協助代購的中國商品遭到對岸退貨處理，情緒明顯不滿，當場開嗆，直言「真的很誇張」。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

台美關稅協議捎來正面消息，台灣確定調降關稅至15％且不疊加，讓不少政商族群盛讚。不過對此館長在臉書發文，認為台灣付出16兆台幣，加上40％技術銷量送給美國，只換來了15％關稅，實在不划算，但民進黨卻沾沾自喜，開心的召開記者會，並在文末寫下「賣台第一品牌 賴清德」，讓許多網友反嗆「論賣台比得過你？」也酸總比你在中國帶貨還被退貨好。

館長曝：「我根本不想帶貨！」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

事實上，台日韓關稅稅率皆確定為15％，也都有對美投資，且中經院院長連賢明澄清，台灣並非承諾直接投資5000億美元（約16兆台幣），而是廠商投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元；日本為投資5500億美元，韓國則是投資3500億美元＋1500億美元協助美國造船業。

不少網友反轟館長搞不清楚狀況，甚至曾幾度去中國旅遊，淚讚中國景觀壯闊且經濟發達，不忘貶低台灣幾句，直呼真正賣台的人到底是誰，「不愧是賣台第一品牌三公分」、「你還是先想想在中國帶貨時，不會被退貨比較重要吧」、「你恨不得把整個台灣都賣給對岸...然後罵賴清德」、「哥你有什麼話講不出來的？不能先看看自己是什麼樣子嗎？」、「你還是擔心你的官司跟庫存吧」。

