館長辱罵于朦朧惹怒中國粉絲！直播商品遭瘋狂退貨 網嗆：你算什麼東西

記者林宜君／台北報導

館長（左）對于朦朧（右）的評論，引起部分觀眾不滿。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰、于朦朧微博）

「館長」本名陳思翰，是知名健身教練、YouTuber及企業家，經常在網路直播與社群發言引發話題。先前在一次直播中，館長對中國男星于朦朧的評論，引起部分觀眾不滿，有中國網友在館長直播帶貨後後大量申請退貨。根據社群上傳的討論消息指出，這波退貨潮讓館長當時直播賣出的商品被退回，讓不少網友直呼「退貨排山倒海」。

館長近期曾在中國進行直播首秀，20分鐘內賣出大量商品，銷售數字未經官方證實，但被報導為破百萬人民幣等級。（圖／翻攝自全民話燒YT）

館長對于朦朧的評論，在網路上引起大量熱議的討論帖中有不少爭議性言論。（圖／翻攝自全民話燒YT）

館長不屑的語氣引發網友不滿。（圖／翻攝自全民話燒YT）

館長近年積極拓展個人品牌與直播帶貨事業，特別是在中國電商平台上的露出。根據媒體報導，館長近期曾在中國進行直播首秀，20分鐘內賣出大量商品，銷售數字未經官方證實，但被報導為破百萬人民幣等級。不過相關直播數據也遭質疑可能是靠刷單「製造熱度」，業界人士指出中國直播帶貨環境中常有提高流量和排名的操作方式，真實出貨與退貨狀況不易被外界掌握。

館長因評論于朦朧遭到部分網友不滿，館長直播帶貨慘遭瘋狂退貨。（圖／翻攝自Threads）

館長直播帶貨遭大量網友退貨和抵制。（圖／翻攝自Threads）

至於館長對于朦朧的評論，在網路上引起大量熱議的討論帖中有不少爭議性言論，但目前並無主流媒體正式報導完整背景或雙方官方回應。社群貼文中提到「館長罵他是有什麼毛病？」、「館長一臉不屑」、「館長還呸」、「你這個肉呆」、「你算什麼東西」、「退貨就是爽」等語句呈現在留言區，但仍需留意資訊來源的真偽與完整性。目前陳之漢本人尚未就此事透過正式管道回應退貨與言論風波。

