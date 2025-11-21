館長進軍中國直播帶貨！健身房拚落腳「這地」：投資者非常多

館長宣布前往中國直播帶貨。（圖／翻攝自YouTube＠館長惡名昭彰）





網紅館長（陳之漢）日前遭公司高層李慶元（大師兄）與高階主管小偉毀滅式爆料，牽扯出金錢糾紛、性騷擾等多項爭議，風波延燒數日，館長昨（20）日宣布將在12月於抖音平台直播帶貨，健身房也有望進駐廈門。

館長在直播中提到，公司未來將在澳門、廈門開啟直播，頻率大約是1個月1次至2次，「主力還是在台灣做生意跟做政治」，將在12月底進行第一場直播，目前已選擇近100個帶貨品項，篩選的商品都是大品牌，更強調「我們會做得有聲有色，我們是一個談話性節目，會做得非常有Sence，我們會做得非常高檔」。

針對團隊直播目標，館長則表示，希望團隊可以創下台灣人在中國開直播的紀錄，「抖音非常關注，我們那邊很多投資人，這次去真的受寵若驚，中國大陸同胞很多台商都鼎力支持」，強調目前已有非常多人前來支持他，位於澳門、廈門的公司也已經都開設好，未來將在攝影棚進行直播。

館長提到，在直播帶貨初期會以其他品牌銷售為主，之後才會加入自家商品，此外，他也同步宣布「成吉思汗健身房」有機會進駐廈門，目前細節還有待股東近一步確認，不過對方非常有興趣，更表示將全額資助，館長也提到，若是成功在中國賺到錢，一定會回饋台灣社會。



