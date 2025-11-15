館長逼員工「拍下體給嫂子看」！律師揭最重刑期…她卻歪樓：3cm傳說是真的

陳沂調侃館長「原來3cm的傳說都是真的」。圖／翻攝自FB、YouTube／陳沂、館長惡名昭彰

館長（陳之漢）近日與元老員工李慶元鬧翻，後者陸續踢爆館長曾要求特助小偉傳性器官照片、分享性愛影片，並公開多段錄音與對話佐證，揭露館長私德爭議與管理問題，館長則透過直播反駁未涉性騷擾。雙方口水戰延燒網路，經常針對時事發表看法的網紅陳沂也傻眼驚呼：「原來3cm的傳說都是真的！」

館長傳說都是真的？律師揭「爆料若屬實」下場很慘

陳沂今（15）在粉專上PO文表示，她先是得知館長的心腹小偉爆料「館長小又不是條硬漢，無法滿足他老婆」，所以館長當年才會要求小偉拍攝性器官照給館長妻子，還指使小偉與妻子發生性行為。直到10年後小偉越發不對勁，才要求館長道歉並給予2000萬元賠償金，怎料後來陳沂又看見館長先發制人、開直播自爆「被勒索2000萬」。

廣告 廣告

引起陳沂注意的是，館長並未在直播中承認或否認小偉與自己的妻子發生性行為一事，也讓陳沂不解直言：「因為這個故事實在太獵奇了，整個日本片商情節，還是89主題的，實在很難讓人相信」，但館長的態度又讓人覺得疑惑。陳沂認為，如果一切錄音、對話記錄都是AI偽造，則根本無需向小偉道歉：「不過我覺得這一切都不是重點，重點是，原來3cm的傳說都是真的！還不是硬漢！這只能脫褲自證清白了！」

陳沂以直率敢言的風格爆紅。圖／翻攝自FB／陳沂

另外，經常以法律角度切入時事的律師李怡貞針對這起事件也PO文表示，如果爆料屬實，單憑強迫特助拍攝性器官照片、強迫特助滿足妻子慾望的行徑，館長就有可能觸犯《刑法》第319-2條規定，即以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，攝錄他人性影像，或迫使其本人攝錄者，將面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。

不僅如此，李怡貞律師也指出，館長還可能涉及強制性交既遂的間接正犯：「如果館長老婆與特助都沒有想要的話啦，但是，畢竟叫了第2次，可能是真的是單純有人3公分的問題」，也讓李怡貞在文末諷刺調侃：「我看到的是鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自己不足之處的強烈補償心態。」

館長開直播反擊李慶元的爆料。圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰

館長和元老員工翻臉？黑歷史錄音檔、對話陸續曝光

回顧館長與元老級員工「大師兄」李慶元翻臉開戰的來龍去脈，首先是館長在直播中透露，他曾被前股東以10年前的性愛影片、要求員工拍攝私密處的對話記錄勒索恐嚇，雖然館長在直播中強調自己從未性騷擾過對方，但仍向對方道歉。

此話一出，頓時引起「大師兄」李慶元昨（14）日的開直播反擊，他透露，館長確實曾要求特助小偉前往蘆洲館「拍懶X（生殖器）」再回傳給他，理由竟是「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」，而小偉當時真的照做，後來還收到館長回傳與妻子的「男下女上」性愛影片。李慶元得知此事後，便詢問小偉是否有保留影片、對話記錄佐證，並在直播中公開小偉與館長對峙的錄音檔，頓時引起各界關注。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

館長翻車？元老員工揭「曾叫特助拍懶X」還傳男下女上片…爆料懶人包一次看

92歲老母遭兒吼「給你一巴掌吃」後爆打！心酸對話內容曝…影片竟是女兒所發

越南1校長被控把學校當後宮 誇張影像曝光！真相揭開更勁爆