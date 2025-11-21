館長逼小瑋「睡館嫂」涉性騷！勞工局小編苦追慘挨罵 當事人神隱

館長遭前員工指控收海外資金、疑似職場性騷。圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube

網紅「館長」陳之漢日前遭前員工爆料收海外資金、疑似職場性騷擾，內容直指館長曾要求高階主管小瑋傳生殖器照、分享性愛影像，還叫他跟「館嫂」發生性行為，引發外界關注。對此，勞動部表示已經請新北市勞工局介入，新北勞工局小編主動在小瑋的貼文中留言，意外遭到網友抨擊。

館長日前遭到前員工「大師兄」李慶元、高階主管小瑋爆料，指控館長要求小瑋傳生殖器照、分享性愛影像，還叫小瑋跟館嫂發生2次性關係，涉及職場性騷擾。小瑋在Threads中發布長文，表示「性騷擾的部分在錄音檔有說了，所以我就不再多做敘述」。除此之外，他更著墨於反駁勒索指控、為何錄音自保等重點。

小瑋的貼文曝光後，引發網友熱議，其中最惹人注目的是新北市勞工局的官方小編留言表示，「有關您反映遭雇主性騷擾情事，您可向本局提出申訴，我們將依規定受理並啟動調查流程。如需進一步協助，歡迎隨時與本局聯繫，謝謝」。沒想到新北勞工局小編的留言意外引發網友怒火，不少人留言痛批，「現在是脆上就可檢舉還真方便，那還去勞工局及線上申請幹嘛呢」、「看到沒這種速度，要是打詐騙有這種效率就好了」、「真是體貼耶，升官靠這次」、「那麼有效率喔」。

事實上，一開始館長被爆料時，勞動部就指示新北勞工局介入調查，勞動部長洪申翰表示，如果屬實，根據性別平等工作法，最高負責人做出性騷舉動，最高可罰100萬。新北市勞工局進一步說明指出，根據《性別平等工作法》職場性騷案件須由受害者主動提出申訴，才能正式受理，包含訪談申訴人、資方，在三個月內完成調查，此部分的重點應該是要由被害人發動申訴。

不過，新北市勞工局小編的留言曝光後，意外引發網友酸言酸語，經過幾天卻遲遲不見小瑋申訴的身影，也有人催促小瑋尋求法律途，只是目前尚不知曉小瑋是否有對新北市勞工局提出申訴。



