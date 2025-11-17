館長遭前員工控「逼睡館嫂」涉職場性騷 新北勞工局回應了

館長昨日就已經發聲。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





「館長」陳之漢近期遭到元老級員工毀滅式爆料，包括投資黑幕外，甚至還被爆料曾要求前特助小偉拍下體照給老婆，甚至要小偉與老婆性行為，「館長」對此則是全盤否認，新北市勞工局對此也回應，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。

「館長」陳之漢近期遭到元老級員工李慶元、吳明鑒與小偉等人爆料，包含從未出錢投資健身房、公司內部問題等，更曾要求小偉傳下體照給「館嫂」，更被要求與「館嫂」發生性行為，對此，「館長」全盤否認，更反咬是遭到勒索。

勞動部長洪申翰今天（17日）被媒體問及此事時，曾表示，員工爆料是否屬實，仍需查明釐清，「館長」是公司代表人、最高負責人的身分，不管員工離職與否，都可向地方主管機關申訴，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，了解是否有違反性別平等工作法的狀況。

洪申翰也說，如果查明屬實，根據《性別平等工作法》最高可處100萬元罰鍰；若雇主沒有做到不法侵害的預防措施，最高可處30萬元罰鍰。

新北市勞工局稍早也回應，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局也再次呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，俾便啟動調查。

