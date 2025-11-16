館長遭前員工毀滅式爆料 民眾黨青年部聲援：網路側翼不該見獵心喜

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料。（圖/翻攝自館長YouTube）

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料，不只被控曾收受中國資金，還曾要求特助傳性器官照片，引發軒然大波。民眾黨青年部今（16日）表示，必須為館長說幾句話，這些無法被證實的爆料，網路側翼及媒體不該見獵心喜。

「必須為館長說幾句話。」民眾黨青年部今表示，不認同館長的國族立場及部分言論行徑，但是關於其無法被證實「私領域」的爆料，網路側翼與新聞媒體根本不該見獵心喜的渲染、攻擊與報導。

民眾黨青年部說，這無關公眾利益、某些事情更是對館長個人的「性羞辱」與「人格毀滅」，完全看不出這些事情有任何占用社會輿論的「公益性」、「重要性」。

民眾黨青年部強調，要提升社會輿論的討論品質，讓更重要的政策與民間事件被看見，「就從抵制這些垃圾新聞話題開始做起」。

不過這番說法不少網友並不買單，直言「員工爆料又要怪別人了，難不成館長員工也是綠營側翼？」、「百萬網紅性騷擾員工沒有公益性跟重要性？」、「你們有探討過平常館長在直播上對別人未經證實私領域的爆料嗎？沒有的話，你們只是在挺館長而已，廢話那麼多」。



