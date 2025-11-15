館長遭前員工爆猛料！經營健身房心聲再被挖

▲知名網紅館長與昔日員工李慶元在網路上掀起巨大風暴。（圖／翻攝自YT「館長惡名昭彰」）

[NOWnews今日新聞] 知名網紅「館長」陳之漢近日再度捲入風波，昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日開直播進行「毀滅式爆料」。回顧館長經營健身房的過程，先前他曾經透露，砸了2億打造健身房生意不好，一直在苦撐，跟過去自己支持民進黨時落差很大。

網紅「館長」陳之漢過去曾力挺民進黨，近年則與現任民眾黨主席黃國昌交好，多次力挺柯文哲跟小草活動。不過，「館長」9月時在直播中坦言，自從轉向挺白、對抗民進黨之後慘遭抵制，2億打造的健身房已血本無歸；回憶過去挺綠時光，他也坦言「那群人真的很敢花錢」。

館長表示，自從跟民進黨對抗之後頻遭抵制，積蓄都快要燒光；雖然直播主「Dear Nana」熱心伸援，號召小草減肥班，但也僅有7、8個人，不過他還是非常感謝Nana。

「館長」回想過去挺綠時，電商跟健身房的生意都蒸蒸日上，「你不要看不起那群人，那群人真的很敢花錢。」但近2年遭遇青鳥抵制、生意下滑，只能咬牙苦撐。

這段直播影片在網路上引發熱議，不少支持者同情「館長」的遭遇，但也有人酸他「牆頭草」才會留不住客人。「這傢伙算是史上第二蠢，第一蠢的就是相信他說的話的人」、「自己選擇的啊！怪誰啊」、「我真的笑出來，阿不是中國好棒棒，舔成這樣還不讓你去中國開健身房喔？」、「不是一通電話就可以有百萬人，怎麼只有七、八個」、「敢花錢的人不喜歡牆頭草」。

而近日，知名網紅「館長」陳之漢被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播進行「毀滅式爆料」。內容不僅指控館長在財務與經營上「割韭菜」，更驚爆館長曾要求男員工「拍下體」給老婆看、甚至涉及性騷擾等誇張行徑。

