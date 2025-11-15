館長遭勒索2千萬！曝手機有「私人影片」：錢早被你們拿光
網紅館長（陳之漢）近日遭到元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料金錢糾紛與公司內部問題，更牽扯出要求小偉拍攝私密照，對此，館長昨（15）日親上火線開直播反擊，否認相關指控，並公開事件經過。
針對網路上的諸多指控，館長表示，爆料者在社群平台公開多段錄音，但內容僅曝光對自己有利的，卻未提及向他勒索或金錢要求的部分，更質疑小偉月薪高達8萬元，曾中途離職一年後又回來，若是真的遭受性騷擾，為何會復職，接著也強調自己未來將不再回應，法律問題都交給律師處理。
館長提到，爆料者聲稱手中握有他的不雅影片，但直到現在都沒有拿出確切證據，而他念在10幾年一起出來打拼的情分，不斷向對方提供金援，對方甚至領高額薪水，「拿公司的錢買車、換好幾台車，因為我都想說他們有家庭、有需要，不是說他勒索我，是因為我這樣做10幾年了」。
館長指出，直到今年6月他向對方提出「車不要換那麼好」雙方才爆發衝突，更反嗆對方：「錢早被你們拿光了啦」此外，對方稱手上有他的不雅影片，向他索要2千萬，「因為我以前手機的確有我私人的影片，我自己的XX，我自己的脫衣服的樣子」，還威脅要將錄音檔、對話紀錄交給警方。
對此，館長也強調，法律的事情都交由律師處理，與他共事多年的員工都清楚他的為人，並非爆料中所述那樣，對於現在外面的風風風雨雨，自己也不畏懼，「隨便他們怎麼去講，接下來我們要過好自己的人生」。
