館長遭員工抖出私密黑料！陳沂揪1重點驚：傳說是真的？

網紅館長（陳之漢）近日遭毀滅式爆料，昔日戰友「大師兄」李慶元、健身房高階主管小偉在直播公開多年前錄音檔，指控館長曾要求員工「自拍下體」給館嫂看，還暗示要小偉加入「三人行」，種種宛如謎片情節震撼眾人。雖然館長目前還未現身回應，不過向來關注時事的網紅陳沂，看完爆料馬上揪出1大重點，驚呼「原來傳說都是真的！？」

陳沂今（15日）在社群發文「館長出4了？」並整理出部分爆料的懶人包，「館長的心腹小偉跑出來爆料，說他（鳥）小又不是條硬漢，無法滿足他老婆。所以就叫小偉傳（鳥）照給他老婆看，還叫小偉去他家X他老婆，叫了兩次。小偉十年後愈想愈不對勁，就要館長道歉給他兩千萬。館長先發制人開直播自爆，講了被要兩千萬，但也沒承認或否認NTR事件。」

對此，陳沂看完後不禁驚喊，「這個故事實在太獵奇了，整個日本片商情節，還是89主題的，實在很難讓人相信」，不過她認為，「館長的態度又讓人覺得可能是真的，如果一切都是AI偽造，那他幹嘛跟小偉道歉？」不過陳沂直言，這些都不是重點，「重點是，原來3cm的傳說都是真的！？還不是硬漢！？這只能脫褲自證清白了！」文末還搬出被爆偷吃人妻粿粿的男星王子，「然後館長喜歡N T R的話，怎麼不找王子feat.?他也喜歡。」

事實上，館長早在李慶元直播爆料前，就率先在直播反控李慶元很缺錢，所以找上小偉聯手恐嚇謀財，聲稱手握私密片和對話紀錄，開口就是2000萬，但所謂叫員工傳下體照、和他老婆發生關係，館長強調「我沒幹這種事」。至於為何道歉，館長坦承是因為對方說「等這個道歉等了10年」，所以他先開口說對不起，但他沒做過對方指控的事，「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰」。



