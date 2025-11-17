館長遭員工控涉性騷擾 勞動部長：已請新北市勞工局了解

勞動部長洪申翰今日出席立法院衛環委員會前接受媒體聯訪。（蔡佩珈攝）

網紅「館長」陳之漢日前遭員工爆料曾要求男員工拍攝私密部位傳給妻子觀看，陳之漢則否認相關指控。勞動部長洪申翰今日指出，已請新北市勞工局向當事人依法查明，以了解是否違反《性別平等工作法》。若查明為職場性騷擾，最高可處100萬罰鍰。若未落實不法侵害預防措施，最高則可處30萬罰鍰。

勞動部長洪申翰今日出席立法院衛環委員會前表示，館長是該公司的最高負責人，如果真的做出像員工爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都能向地方主管機關申訴。

他指出，員工爆料是否屬實有待查明跟釐清，如果查明屬實，依照《性別平等工作法》，最高可處100萬罰鍰。若雇主沒落實不法侵害預防措施，最高則可處30萬罰鍰。因本案受社會高度關注，勞動部將請新北市勞工局向當事人依法查明，以了解是否違反《性別平等工作法》。

