館長遭員工毀滅式爆料 黃國昌：多年私事因生意糾紛上檯面、不宜多評論

黃國昌。資料照



網紅館長陳之漢被元老級員工、「大師兄」李慶元以及高階主管小偉毀滅式爆料，涉嫌收取中國、澳門資金，還要求小偉自拍生殖器照、與館嫂發生性關係。對此，與館長交好的民眾黨主席黃國昌今（11/16）回應，這種多年前的私事，因為生意上面所產生的糾紛拉到檯面上來，外人不適合多評論，以館長說法為主。

成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日在社群直播爆料，稱館長曾命令小偉自拍生殖器照片，因為「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」，之後館長還傳送與老婆的私密畫面，以及館嫂的語音檔，內容提到想跟小偉發生關係，讓小偉飽受身心壓力所苦。

李慶元也貼出疑似與館長的對話錄音，內容是小偉11月7日和陳之漢的對話，內容提到「你怎麼能對我做這種事？」、「什麼事？」、「叫我去你家幹嫂子那件事情」、「靠，嘿攏多久了」。李慶元PO文直言，「你還要狡辯什麽，正常一個人沒做過的事情，是不會像你這樣回復的」。

對此，黃國昌今出席出席民眾黨舉辦的「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇【地方政府聯合治理初探—基隆經驗】」，媒體問及館長被員工爆料收中資、性騷等，他回應，「其實我覺得，這種多年前的私事，因為生意上面所產生的糾紛拉到檯面上來，我們外人真的不太適合多做什麼評論，館長自己也有清楚說明，就以館長的說明為主」。

