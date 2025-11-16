館長遭員工毀滅式爆料 黑粉向中國舉報「劣跡網紅」

網紅「館長」陳之漢被網友向中國舉報為劣跡網紅。(資料照，記者劉信德攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢遭元老級員工、高階主管「毀滅式爆料」。其中一段指他曾逼高階主管小偉來和老婆「館嫂」發生關係，震驚網友。對此，有網友直接在中國平台上「舉報」館長為劣跡網紅，並呼籲中國「眼睛要放亮點」。

粉專「噁名昭彰」也公開截圖，以中國「國家安全機關舉報受理平台」檢舉館長，舉報事由為「2018年找員工去跟自己老婆玩3P，還要求員工拍攝裸露照片。此等劣跡，讓此人踏上祖國土地，有辱祖國的社會風氣」。

館長今年6月自詡為「和平大使」3度赴中，曾經被中國路人問：「請問你是哪國人？」當時館長愣了一下隨即轉移話題，直到回到車上才表示：「中華民國啊，怎麼了嗎？」，當時館長也因說出「中華民國」被舉報為「台獨分子」。

這次噁名昭彰也呼籲中國「不要讓劣跡網紅到處騙吃騙喝」、「劣跡網紅建議永久封殺」。

