館長遭員工爆涉職場性騷 洪申翰：若屬實最高可罰百萬

網紅「館長」陳之漢遭其員工聯合爆料，指館長根本沒出錢投資健身房，且指控他涉及職場性騷擾。勞動部長洪申翰今天(17日)在立法院回應媒體詢問時表示，此事已是社會高度關注的事件，勞動部會請新北市勞工局主動向當事人查明，瞭解是否有違反性平工作法的狀況，若屬實最高可罰新台幣100萬。

洪申翰表示，如果查明屬實，根據性平工作法，最高負責人做出性騷擾的行為，最高可罰款100萬；雇主如果沒有做到不法侵害的預防，最高可罰款30萬。(編輯：宋皖媛)