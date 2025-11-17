館長遭心腹反咬忍淚！突對「中國同胞」喊：我愛你們

娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前遭「成吉思汗健身俱樂部」前員工「大師兄」李慶元與、公司總監吳明鑒與高階主管「小偉」直播爆料，指控館長多年前涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。館長連日開直播公開前心腹的黑歷史，痛心表示「多年的情誼全敗」，讓他一度強忍淚水，強調自己是受害者，不料下一秒他突然感謝99%的中國網友都支持他「謝謝所有的中國大陸同胞，我愛你們」。

館長遭前元老級員工爆料，無奈開直播解釋原由。（圖／翻攝自館長YT頻道）館長遭前元老級員工「毀滅式爆料」，甚至遭指多年前被要求滿足夫妻兩人的「特殊需求」，一度掀起熱烈討論，館長在直播中針對指控駁斥爆料，反而公開前員工過往黑歷史，透露約2、3個月前，對方以買車、領薪水未被批准為由提出威脅，揚言公開他的性騷擾指控，一邊又提出借錢請求，由於公司出款需要簽名，因此館長請公司會計打給李慶元，請他到公司簽名，代表錢是他拿走的，但李慶元不願意，繼續出言恐嚇，館長更痛批3人在公司內部曾對同事大吼大罵、吐檳榔汁、砸煙灰缸，導致多名員工被迫離職，「全公司都討厭他們」。多年來替對方處理外界爆料、善後無數，如今心已死決定全面「資源回收」，不再讓對方予取予求，決定委託律師提告。

館長遭心腹反咬⋯「怕會上新聞」忍淚！下秒突對「所有中國同胞」喊：我愛你們

館長感謝中國粉絲，高喊「我愛你們」。（圖／翻攝自抖音）

館長直播對於這樣的爆料，感到非常無奈，直播中突然向中國粉絲致謝，他表示有特別去看Bilibili的留言，發現99%的人都是一面倒的相信他「謝謝所有的中國大陸同胞，我愛你們」、「謝謝你們願意相信館長」，還有中國網友說館長若去中國，一定會消費支持，搶著當他的員工，館長強調「無論你信也好，不信也罷，這整件事情，阿館就是一個受害者。如果我這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西？都12年了，大家用常理推斷，為何現在才會他X開始講這些東西？」，館長認為「信者恆信，不信者恆不信」，接下來相關法律問題都交給律師處理。

