館長遭心腹爆黑料！業界稱他「統戰人選」5特質曝光
娛樂中心／楊佩怡報導
網紅館長（陳之漢）14日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，甚至涉嫌性騷擾；而館長則在直播中否認所有指控。對此，編劇與製片人萬君玲特別發文點出館長「5大特質」，直言這類人就是最容易成為「統戰部門眼中的完美人選」。
編劇萬君玲在臉書發文表示，爆料指控館長自豪自己在中國「有後台」，她認為這句話有3種可能，「你真的有人脈（商界、黑道或是統戰系統）」、「你參與了某種資金鏈、投資鏈」、「你已經被納入中國統戰網絡」，但不論是哪一種可能都不是小事情，「因為一個能在政治議題，發號施令的輿論領袖這樣講，那叫滲透成功」。萬君玲分析出館長的個性是統戰部門眼中的完美人選，因為其的性格易怒易衝動，喜歡大聲講道義，但基本不用腦袋思考，崇尚力量、流量龐大，萬君玲直言：「這群人最容易誤入統戰，會以為自己只是交朋友，卻不知自己已成統戰工具」。
李慶元（上圖）在臉書直播爆料館長的8大惡行，其中包括他收紅錢一事。（圖／翻攝自李慶元臉書）
回顧整起事件，李慶元與高階主管小偉近日透過直播爆料，指控館長曾要求小偉「拍下體」的照片為他們助興，理由竟是「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我XX小，所以嫂子要看你的XX」，礙於當時小偉視館長為大哥因此照做，館長甚至還傳自己和妻子的私密畫面給小偉，連老婆的錄音檔也一起傳，內容提到想與小偉發生關係等，讓他飽受精神壓力，身心受創需求助身心科。小偉離開公司1年後回鍋仍持續遭到言語羞辱，最終忍無可忍，決定站出來要一個道歉。李慶元持續在臉書爆料，並同時發布「李慶元、吳明鑒、小偉，不自殺聲明」。
館長在直播中否認所有指控，認為自己才是受害者。（圖／翻攝自館長YT頻道）
不過館長則是在直播中否認所有對他的指控，他感嘆：「整件事情我是受害者；那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的」。但他也強調自己不會去跟對方對峙，他認為這樣反而「造就對方」；至於錄音檔內容，館長認為該錄音僅有片段，且對員工方有利，涉及金錢或勒索的內容並未公開，同時也認為員工有預謀且動機為金錢。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：館長遭心腹爆「房事黑料」人設崩壞！業界稱他「統戰完美人選」5特質曝光
