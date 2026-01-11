館長遭恐嚇罪起訴 資深媒體人揭背後目的：讓人心生恐懼

網紅「館長」陳之漢。（資料照／杜宜諳攝）

網紅「館長」陳之漢去年10月在其YouTube頻道直播時，脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」等語，引發爭議。檢方9日偵查終結，認定相關言論涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，依法對陳之漢提起公訴。消息曝光後，館長當晚隨即開直播反擊，不僅表態將申請「法庭直播」，更點名總統賴清德親自出庭作證，直言「要玩就玩大的」。對此，資深媒體人謝寒冰10日就表示，「即便案件最終成立，實務上多半也只是罰金，真正的目的恐怕在於製造寒蟬效應，使人心生恐懼，讓社會對批評政府心生顧忌」，引發討論。

謝寒冰10日在中天節目《中天辣晚報》中表示，該案本身並不複雜，爭議關鍵在於館長當時只是照著網友留言唸出相關內容，卻因此遭到起訴。他直言，檢察官對此類案件投入大量時間與心力，甚至直接起訴，令人質疑是否小題大作，並反問「這樣就能討好總統嗎？」

謝寒冰指出，整起事件呈現出明顯的權力不對等，一位現任總統對上一名健身網紅，社會觀感自然覺得怪異。他認為，若是當事人主動對總統發出威脅言論，另當別論，但館長僅是複誦網友留言，是否就構成犯罪，值得商榷，更質疑這樣的處理是否有「欲加之罪」之嫌。

謝寒冰進一步表示，即便案件最終成立，實務上多半也只是罰金，真正的目的恐怕在於製造寒蟬效應，讓社會對批評政府心生顧忌。他直言，若賴清德認為相關言論已造成其心理恐懼，甚至影響作息，大可親自出庭說清楚，向社會交代為何此類案件有必要被嚴肅看待並加以追究。他也警告，若此類案件成為常態，台灣未來恐將出現更多以司法手段壓制言論的爭議，對言論自由與民主環境造成衝擊。

