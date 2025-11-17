館長遭控職場性騷擾 新北勞工局曝「正在聯繫當事人」：須由受害者提申訴才能查證

▲ (圖/翻攝自 館長惡名昭彰 YT)

台北市 / 武廷融 綜合報導

「館長」陳之漢近日遭3名元老級員工爆料，涉及職場性騷擾、投資黑幕等，館長則否認相關爭議。而勞動部長洪申翰今(17)日表示，已請新北市勞工局查明，若爆料屬實，最高可開罰100萬元。新北市勞工局回應，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，當事人可向勞工局提出申訴，以便啟動調查。

館長近日遭昔日戰友元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合爆料，指控他涉及職場性騷擾。館長則在直播中回應，否認相關爭議並痛批造謠。對此，勞動部長洪申翰表示，還須查明釐清員工爆料是否屬實，但無論員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。

洪申翰也說，此事受到社會矚目，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，了解是否有違反性別平等工作法的狀況。如果查明屬實，可依照《性別平等工作法》最高可處100萬元罰鍰。

而新北市勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局也呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，以便啟動調查。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

