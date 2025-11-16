館長遭控要特助拍下體照！律師看傻「真的很照顧下屬」：視為己出的概念
娛樂中心／綜合報導
網紅館長（陳之漢）14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，李慶元踢爆，10年前以自己「尺寸太小」為由，要求特助小偉拍攝並傳送下體照給館嫂助興，甚至兩度叫小偉與館嫂發生關係。對此，律師李怡貞也做出結論「應該是館長是真的很照顧下屬」。
李怡貞發文曬出炸蚵仔照片，她透露，照片中的炸蚵仔總長度三公分，讓她不禁困惑聯想，其實自己還是覺得有點奇怪，為何館長跟嫂子發生親密關係，嫂子卻要看別人的下體照「所以是望梅止渴的概念？還是望穿秋水的急迫？」。
李怡貞表示，想了半天，結論應該是館長是真的很照顧下屬，就是一種把小偉「視為己出」的概念說到底也總還是一個溫馨的「小」故事，她也在留言傻眼直呼「實在是不懂要怎麼操作啦？」。
據了解，面對種種指控，館長指出，該名自稱受害的員工曾離職，一年後再回到公司，月薪達8萬元，工作態度並不積極，「送了一台奧迪給他開，上班時間很閒，常常看股票、玩遊戲，現在說自己飽受精神壓力，有可能嗎？」若真的遭受性騷擾，怎會再回到同一個工作環境？反駁李慶元等人指控，無奈表示「我說沒有，他們說有嘛」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。
