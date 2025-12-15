館長遭控「逼睡館嫂」涉職場性騷 當事人提申訴了

當事人已到新北勞工局提出申訴。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，日前遭元老級員工毀滅式爆料，包括投資黑幕外，甚至還被爆料曾要求前特助小偉拍下體照給老婆，甚至要小偉與老婆性行為，「館長」當時則是一概否認並反控遭刻意抹黑，近日傳出當事人已提出申訴，對此，新北市勞工局證實，已於本（12）月3日接獲當事人申訴，將進一步展開調查。

「館長」陳之漢上月間，遭到元老級員工李慶元、吳明鑒與小偉等人爆料，包含從未出錢投資健身房、公司內部問題等，更曾要求小偉傳下體照給「館嫂」，更被要求與「館嫂」發生性行為；而「館長」當時對於元老級員工的指控一概否認，更反咬是遭到勒索。

當時勞動部長洪申翰被媒體問及此事，也指出將會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，了解是否有違反性別平等工作法的狀況；新北市勞工局當時也回應，透過將透過各種管道積極聯繫當事人。

而近日傳出當事人已前往新北市勞工局申訴，對此，新北市勞工局證實，當事人已於本（12）月3日前來申訴，目前正在調查中，後續將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。

