館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查

政治中心／黃韻璇報導

館長近日遭到毀滅式爆料，現在關鍵錄音檔曝光。（圖／翻攝自臉書）

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要介入調查」。

這次的爆料中，有一段總監吳明鑒與館長的對話錄音，這段對話暗示館長赴中國的行程可能涉及收受中國資金。對話中，高層曾告誡館長過度與中國深入連結，已讓成吉思汗被外界視為「中國健身房」，甚至有高達近65％的民眾認為館長「投共」，館長則坦言先前是「誤判形勢」，並強調自己目前正積極在中國「找機會」。

之後，吳明鑒追問「什麼時候錢才會到位？」館長稱「這個喔⋯可能要看我怎麼表現」，並進一步解釋中國官方會先安排官方行程，之後就「回去看你會怎麼表現」，這番說詞讓外界質疑，館長的中國行可能是一場配合演出，以換取資金或在中國發展的許可。

媒體人吳靜怡15日就在臉書發文，「館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題」，提到館長的事情，只有館長能解決，而且是靠誠意解決，靠直播刻意先嗆聲並貼對方疑似恐嚇取財的行為，想要透過網路聲量製造對方壓迫的就不會是兄弟了，建議真的遇到恐嚇，館長就去報警，如果館長的創始員工公開的錄音檔有變造，那就提出具體聲明，而不是一堆網軍側翼說這是變造的。不過吳靜怡認為，「基本上，國語加上台語還有環境音，提到器官、行為，現在模型沒有這麼成熟」。

接著吳靜怡談到，「國台辦」跟館長有怎麼樣的合作關係？國安局應該要介入調查，並不是針對館長，而是整套方案還有再台協作者。吳靜怡直言，館長或許在中國想要經商，但過程有些麻煩的事情恐怕台商都有遇到，這絕對不是政治問題，而是國家問題；館長的私事重要嗎？對於檢調來說，釐清楚整個案情的事實很重要，員工不是要威脅，而是館長找他們開會，這些是情緒爆發的開端。

