館長遭毀滅式爆料！他驚覺「突現大量簡體洗地文」：有人很急

政治中心／綜合報導

館長（圖）遭員工爆料，誇張事跡浮上檯面。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論。然而，就在雙方唇槍舌戰之際，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也意外發現，社群媒體突然出現大批簡體帳號不停的吹捧館長。

杜承哲曬出Threads截圖，一名網友寫下「館長事件就是幾個股東想要退股份，但是公司虧損嚴重館長拿不出錢，館長想要用公司抵押找澳門那邊老闆貸款，較想要退錢的股東簽名，他們不簽，然後就出來威脅館長、黑館長，結果爆的料都是在證明館長是個好老闆」。

杜承哲發現，社群媒體開始出現館長（圖）的洗地文。（圖／翻攝自彪悍臉書）

杜承哲也直球在該篇貼文回應，「當你看到帳號名稱漢語拼音是『服裝批發』的深圳帳號在幫館長洗地，就證明他真的大事不妙了」。

杜承哲也獨立發文寫下，自己雖然沒有認真看館長和他員工的事情，但是Threads上面突然出現大批簡體帳號不停的吹捧館長，光今天自己就看到五六次，讓他不禁直言「我只知道有人很急」。杜承哲也提到，後來發文者發現有人看到那一串簡體字後，就趕快把這句刪掉了。

