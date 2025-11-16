館長遭毀滅式爆料！他驚覺「突現大量簡體洗地文」：有人很急
政治中心／綜合報導
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論。然而，就在雙方唇槍舌戰之際，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也意外發現，社群媒體突然出現大批簡體帳號不停的吹捧館長。
杜承哲曬出Threads截圖，一名網友寫下「館長事件就是幾個股東想要退股份，但是公司虧損嚴重館長拿不出錢，館長想要用公司抵押找澳門那邊老闆貸款，較想要退錢的股東簽名，他們不簽，然後就出來威脅館長、黑館長，結果爆的料都是在證明館長是個好老闆」。
杜承哲也直球在該篇貼文回應，「當你看到帳號名稱漢語拼音是『服裝批發』的深圳帳號在幫館長洗地，就證明他真的大事不妙了」。
杜承哲也獨立發文寫下，自己雖然沒有認真看館長和他員工的事情，但是Threads上面突然出現大批簡體帳號不停的吹捧館長，光今天自己就看到五六次，讓他不禁直言「我只知道有人很急」。杜承哲也提到，後來發文者發現有人看到那一串簡體字後，就趕快把這句刪掉了。
遭前員工反咬、索討2000萬！館長崩潰「收掉蛋捲店」：做人要有義氣
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
館長控前員工恐嚇討錢！怒轟月領45萬卻不做事 借100萬被拒才爆料
館長遭爆收中國紅錢！謝和弦曾獲「千萬酬勞邀約」公開驚人內幕
館長遭爆料「這貨色全毀」！董念台：就知道他不是個咖
[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近日自曝遭勒索恐嚇，但事件尚未平息，卻傳出旗下健身房前元老級員工「大師兄」李慶元，以及特助級主管「小偉」火速開直播提出多項指控，內容涉及收「中國錢」、性騷擾及財務糾紛等爭議，使館長多年建立的人設瞬間崩壞。 對此，曾與館長有過公開交鋒的「黑道狀元」董念台今日也發表看法。他在臉書上直指，自己早在十年前就基於好奇關注館長，並以「這個咖小」稱呼，表示「當我從他臉書上，得知其是一個蔡英文收編的台獨大咖，當然也就在自己的臉書上，批罵這個貨色，孰不知館長居然向法院提告我，氣的我在法庭上怒罵：館長和我都是社會敗類，請法官重判我」，最終董念台僅被判處 5000 元罰金。 董念台以「這個貨色全毀了！」為開頭痛批館長作為，強調自此事件後，便認定「館長不是一個咖」，並指出館長的臉書與網路曝光讓他對館長的行徑有更深入了解。他認為館長並非「如蔡正元所說的那麼好」，僅僅是在黑道中沾邊，因此「身邊的人當然不會忠誠義氣」。 董念台指出，「果然就在這瞬間，館長被身邊的人出賣」，他形容館長那種魚死網破的行事如「吞獨食」，自己吃肉，身邊人連湯都喝不到，因此才會被身邊人一舉毀滅。董念台新頭殼 ・ 6 小時前
汪小菲麻六記出事了！多名顧客「上吐下瀉送急診」勒令停業
汪小菲麻六記出事了！多名顧客「上吐下瀉送急診」勒令停業EBC東森娛樂 ・ 1 天前
館長反擊大師兄！律師示警「1後果」：肯定都是猛料
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論。對此，律師林智群也有感而發「館長的事情告訴我們，對下面的人一定要好好對待」，否則後果將會難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陸醫院1天做31人器官移植！「驚悚內幕」曝光網嚇：難怪館長身體不好
中國昆明一家醫院在16小時內、動員上百名醫護完成31台器官相關手術，引爆外界強烈議論。大量網友質疑「器官到底從哪來？」不少人直呼「也太毛了吧」。如今有網友想到日前館長曾在直播提到自己的身體狀況，驚嘆「難怪館長一直說身體不好~」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
普發1萬現金！她嘆「不如5千振興券」 網友點頭：很無感
一名女網友16日在Threads發文，表示這次普發1萬「很無感」，反而之前的5000元振興券比較有感，「果然錢還是要拿實體的才有感覺？」貼文曝光後，許多網友認同表示，「拿現金就是會被生活稀釋啊，拿著券才會滿腦子想怎麼花才最划算」、「應該跟以前消費券一樣才對，能促進經濟...CTWANT ・ 6 小時前
遭毀滅性爆料！館長直播忍淚 告白中國大陸同胞：我愛你們
知名網紅館長陳之漢遭到資深員工毀滅性爆料，昨（15）日晚間開直播否認，不斷強調自己是被害者，同時不忘感謝中國大陸同胞，謝謝他們願意相信自己。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
館長老員工不忍了 硬起來44字強硬發聲
網紅「館長」陳之漢近日遭員工毀滅式爆料，老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控，今（16）日凌晨李慶元硬起來再發聲。李慶元今天凌晨一過12點在臉書寫下44字聲明，他表示：「誰要挺陳先生，我都沒意見，有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到自由時報 ・ 14 小時前
3cm傳說是真的？館長遭爆曾「進廠升級尺寸」 陳沂懷疑「可能是小型號」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢昨（15）日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，其中一項指控是他曾要求特助小偉拍下體照傳給...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
館長遭爆私密醜聞！律師搖頭點破「最致命關鍵」
（記者周德瑄／綜合報導）館長陳之漢近遭前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」開直播公開多項指控，內容涉及職 […]引新聞 ・ 7 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王浩宇喊「這3人」進土城發雞排！全場瘋加碼 已破千份了
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論，不少人也好奇平時與館長互動頻繁的民眾黨主席黃國昌將會有何反應。桃園市前市議員王浩宇也發文，若「這三人」都進土城，就會發200份雞排。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容
多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，鏡子並非為了讓乘客「照鏡子」。英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。聯合新聞網 ・ 6 小時前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
謝侑芯骨灰將返台！黃明志「無預警做1舉動」 網洗版狂刷問號
網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天時間終於被警方准許領出火化，稍早，黃明志PO出全黑圖，但並未寫上任何文字，讓網友不明所，狂洗版留言「？」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《華爾街日報》揭露AI巨頭的華麗與蒼涼：人工智慧如日中天，OpenAI為何一路虧到2030年？
「我們無法量化OpenAI究竟向科技巨頭輸送了多少資金，但OpenAI光是這一季的虧損，就相當於微軟、輝達、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜和Meta（臉書母公司）這一季基本獲利總和的65%。」《華爾街日報》在人工智慧成為這個時代的科技主角後，「AI泡沫論」也如影隨形，成為AI崛起的陰暗面與最大隱憂。以研發出CharGPT的OpenAI為例，這......風傳媒 ・ 2 小時前
合夥人曬契約書「5400萬館長只出300萬」 前員工曝錄音檔「叫我去你家X嫂子你忘囉？」
網紅館長陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，其中最令人傻眼的，當屬館長叫心腹小偉去睡他老婆的NTR劇情。3人深夜發不自殺聲明後，陸續在臉書丟出錄音檔，其中一段疑似是小偉質問老闆怎能叫他去睡嫂子，館長竟說「拜託那多久了！」吳明鑒則曬出健身房的合夥企業書，踢爆館長出資金額是所有人當中最少的。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
為何突爆館長黑料？大師兄揭公司與外界認知落差極大 有不爽「針對他就好」
即時中心／梁博超報導網紅「館長」陳之漢近日透露自己遭勒索恐嚇，未料事後前元老級員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」火速開直播提出多項指控，包括職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛等爭議。然而李慶元受到來自四面八方網友的攻擊，他昨（15）日晚間再度強調，外界對公司決策的認知與內部真實情況落差極大，因此決定公開錄音及資料，維護他本人、總監及小偉的名譽與清白。同時他也表示，有任何不爽針對他就好，「不要針對我家人，不管找不找得到人，我一定提告。」民視 ・ 14 小時前
中國大陸籲公民暫勿前往 日本回應：立場不同 多層次溝通更重要
中國外交部昨天突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。日本政府發言人今天（15日）就此回應，「這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，雙方多層次溝通更為重要。」日本《產經新聞》引述消息人士披露，日本與中國政府今天上午已經就北京當局的通知，展開局長級協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中龍井圖書館躲30公分眼鏡蛇 41歲女遭咬傷送醫
台中市立圖書館龍井分館今（16）日中午驚傳有民眾遭到蛇吻，當時一名41歲女子正要起身，卻突然被一條30公分的眼鏡蛇咬傷，立刻呼喊館方人員前來幫忙，隨後送往醫院救治。而消防局獲報後，通知農業局委外廠商到台視新聞網 ・ 5 小時前