館長遭毀滅式爆料、便當業績暴增三倍！ Cheap：業配？

記者李鴻典／台北報導

館長陳之漢近日遭毀滅式爆料，百萬網紅Cheap表示，「結果館長說這幾天便當店業績成長三倍..= =? 這是業配？」

Cheap表示，館長便當店外觀長這樣，真的很鳥。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap說，前幾天館長三個元老級手下，爆料館長有NTR癖好，且便當店用料高級「肉都要用溫體的、便當盒要用最好的，什麼都要用最好的」害他們賺不到錢，以前以為只是館長嘴砲，沒想到是真的；「結果館長說這幾天便當店業績成長三倍..= =? 這是業配？」

便當其實不差。Cheap說，那便當他吃過，份量真的很大，燒肉給很多，味道不賴，200元在這年代算合理，「但地點真TM鳥，只有林口有賣，唯一的優點是離館長家近...(哪門子的優點啦) 」。外觀來說，覺得它根本不是在做餐飲，是在做密室逃脫，整面橘色板子像是防空洞的入口，不仔細看根本不知道這是便當店。

Cheap表示，「結果館長說這幾天便當店業績成長三倍..= =? 這是業配？」（圖／翻攝自Cheap臉書）

沒有透明玻璃、沒有燈光、沒有開放式廚房秀給你看最頂的食材，沒有內用區，只有「取餐窗」，Cheap直言，不說還以為是叫號領護照；給人的感覺不是歡迎你來吃，是我們盡可能讓你不要進來。

地點很重要，Cheap直言，館長便當能活到現在完全就是靠館長的魅力續命，沒館長早就倒了吧？建議館長開來台北，中山、西門、南京復興、忠孝復興、科技大樓隨便一個地方都比現在好，店面再重新設計一下，內用區、外帶區、快閃拍照牆等，生意會好很多。

另外內部員工該整頓一下了，Cheap說，幾個雜魚邢道榮、木鹿大王、夏侯楙等級的都開除吧，沒能力還坐領高薪，去請個真正懂餐飲的CEO來坐鎮，才能浴火重生吧！總結：便當是很頂，但店本身很鳥。

