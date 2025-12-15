館長遭毀滅式爆料！叫員工X館嫂、索私密照 勞工局證實已收到申訴

社會中心／陳韋劭報導

館長被元老級員工「大師兄」李慶元（左）等人毀滅式爆料。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

網紅館長陳之漢日前遭3名元老級員工毀滅式爆料，館長被控要求員工拍私密照給他助性、叫員工上門X館嫂、傳送性愛片和錄音檔給員工等情事，但館長否認相關指控，並稱對方滿嘴謊話，為了錢情勒恐嚇。新北市勞工局證實，當事人已在12月3日提出申訴，案件目前正在調查中。

今年11月間，成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢遭昔日元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小瑋」、「總監」吳明鑒聯合爆料，揭露館長介入別人感情搶走館嫂，還因為「那方面」不行，要求小瑋傳私密照給館長助性，甚至2度要求「小瑋」與館嫂嘿咻，導致「小瑋」精神壓力大到快崩潰，求助身心科，因而離職，1年後「小瑋」回鍋，又遭到言語羞辱，忍無可忍才決定站出來討道歉。

爆料員工還出示相關錄音檔，小瑋質問館長「你叫我去你家Ｘ你老婆，你忘記了嗎？」，館長回稱「拜託，這多久之前的事情」，事件曝光後引起社會關注。

館長反擊指出，「當時我老婆不跟我那個，我講很久之前，那都2014的事，我就說Ｘ老婆拍影片，我是跟他開玩笑的，這是一種情趣，也沒有真的強迫小瑋做什麼事。

館長還說，對方情勒恐嚇自己多年，3人從公司拿走不知道幾千萬元，車也是都是公司出錢的租賃車，嗆對方「現在離開公司，直接開除掉，大家來打官司法院見」。

館長認了被老婆拒絕行房，導致罹患憂鬱症，崩潰表示：「我真的受不了，都沒有那個。」（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

新北市勞工局指出，當事人已於12月3日提出申訴，目前正調查中，若有違法情事，將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。

依據《性別平等工作法施行細則》第4條之2修正草案，性騷擾事件被申訴人「最高負責人」包含「實際負責人」，被害人如有遭實際負責人性騷擾，可直接向地方主管機關申訴，如經地方主管機關認定有性騷擾情事，可處新臺幣1萬元以上100萬元以下的罰鍰，以保障受僱者及求職者權益。

