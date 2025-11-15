館長遭毀滅式爆料「叫小偉去X館嫂」還逼玩3P 鄉民整理8大惡行懶人包

娛樂中心／綜合報導

李慶元出面爆料指控館長。（圖／翻攝自抖音）

網紅館長（陳之漢）近日遭到毀滅式爆料，昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉，連日於直播驚爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，影片曝光後隨即引發熱烈討論。對此就有鄉民整理出完整懶人包。

館長慘遭前下屬毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

館長爭議8大懶人包

1. 早餐店事件被指「造假」

鄉民指稱，館長當年控訴早餐店老闆羞辱館嫂「是不是做八大」，但爆料者稱實情是館嫂違停 BMW X6 擋住店家門口，店家僅請她移車，館嫂不滿後向館長哭訴，館長為聲量「騙了所有人」，還找慶元找黑道砸店。

2. 介入館嫂前男友關係

爆料指館嫂當時與「惡魔」老闆丹尼爾仍未分手，館長已介入感情，還找慶元恐嚇對方。

3. 性騷擾與「三人行」指控

小偉爆料，館長要求他傳屌照給館長老婆，館嫂甚至DIY後要求小偉前往發生關係，館長本人還曾「叫小偉到家裡兩次」。

4. BMW非購買僅提供使用

過去館長聲稱替員工買車，但爆料指 BMW 僅「提供使用」，並非購買。

5. 成吉思汗創立資金館長無出資

爆料稱館長創立品牌時「一毛錢都沒出」，資金皆由底下夥伴負擔。

6. 放生流浪狗「大雄」？

館長多次說收養流浪狗大雄，但爆料者稱館長多年未探視一次，甚至表示「管他去死」。

7. 收中國、澳門資金

直播中亦提到館長過去「有拿中國與澳門的錢」。

8. 與妻鬧離婚砸佛像

館長疑似因婚變情緒失控，砸毀澤度金佛像，館嫂最後也帶走一筆錢。

