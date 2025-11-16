館長遭毀滅式爆料！好友黃國昌：外人不適合多做評論

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

網紅「館長」陳之漢，近日被昔日共同經營健身房的「大師兄」李慶元等人毀滅式爆料，指控對方涉收紅錢、性騷、要求員工與館嫂發生關係等爭議；儘管館長昨（15）日開直播出面澄清，但風波仍不斷持續延燒。對此，館長好友、民眾黨主席黃國昌今（16）日上午受訪則稱，「我們外人真的不太適合多做評論，而且館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主」。

黃國昌今日上午出席「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇【地方政府聯合治理初探—基隆經驗】」活動前接受媒體聯訪，記者問到，近期館長的爭議，因為館長被前員工毀滅式爆料，其中包含收中國資金涉及《國安法》以及性騷等事情，最近有沒有和館長關心這件事情？

館長昨晚間現身直播。（圖／擷取自「館長惡名昭彰YouTube頻道」直播）

對此，黃國昌僅回，其實他覺得多年前私事，因為生意上產生的糾紛拉到檯面上，「我們外人真的不太適合多做評論，而且館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主」。

