館長遭毀滅式爆料 小偉曬對話駁勒索！網狂酸：這算證據？

網紅「館長」陳之漢日前遭昔日戰友「大師兄」李慶元與高階主管小瑋開直播「毀滅式爆料」，指控包含身體狀況、性騷擾等爭議。對於李慶元爆料館長要小瑋傳照片給館嫂等指控，一個自稱是小瑋的帳號發文回應，反駁曾向館長勒索2000萬，並公開對話截圖，相關貼文被轉傳到PTT後，引發網友熱烈討論。

小瑋在Threads發文列出五點反擊館長，強調過去之所以沉默，是因為「當時很害怕」、「必須生活」，以及擔心廠商款項未結清，一旦公開指控可能造成團隊重大損失。他並否認勒索館長2000萬，表示館長過去曾承諾「我有一億你就有2000萬」，不是因為性騷擾等問題而討錢。

小瑋也貼出與館長的對話內容，訊息中他寫道：「你們夫妻利用我對你們的信任多次性騷擾，造成我長期心理壓力，看了心理醫生，也因壓力大得了甲亢……你說你有一億我就有2000萬來安撫我，但結果是一場空。」他表示這些年身心都受創，因此認為雙方應該談和解。

有網友將這段對話截圖轉貼到PTT，引發討論，許多網友認為小瑋提出的截圖，只有他自己說的部份，算不上是證據，紛紛表示「證據？我只看到一個人再講空話…」、「結果這對話是自己講的？」、「看完證據後，我反而懷疑是假的」、「這啥證據？我自己打IU說要嫁給我也算」、「沒有已讀，哪裡來的證據？」。



