館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光

娛樂中心／台北報導

館長被毀滅式爆料，他開直播回應了。（圖／翻攝館長惡名昭彰YYT）

網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。

昔日戰友元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合爆料，不只揭開館長介入別人感情搶走館嫂，還因為自己那方面不行，要求小偉傳私密照替夫婦2人助性，並2度開口要求他一起3P，導致小偉精神壓力大到快崩潰，求助身心科。

館長遭爆小DD還要小偉加入床戰，館嫂反應曝光。（圖／翻攝自飆捍臉書）

小偉離開公司1年後回鍋，又遭到言語羞辱，實在是忍無可忍才在此時此刻決定站出來討道歉。毀滅式爆料不只扯出金錢糾紛，館長和館嫂2人閨房情趣也全攤陽光下，館長15日晚間直播回應，同時曝光館嫂第一時間反應。

「小孩優先，自己的事情無所謂」，館長轉述館嫂第一時間反應，向她道歉反而被安慰了，反而是自己哭得像個孩子，讓人相當心疼；館長認為，自己對老婆相當虧欠，她真的是一個非常好的人，默默站在我後面，這些人已經沒品到傷害自己不夠，還要傷害到從來不出現在檯面上，身為家庭主婦的老婆。

