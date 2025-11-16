館長遭毀滅式爆料「涉性騷還收中資」 好友黃國昌緩頰：外人不評論私事

與館長交好的民眾黨主席黃國昌今（16日）被問及相關問題時，回應稱「多年前的私事，外人不適合多做什麼評論」，並強調就以館長自己的說法為主。（圖／林煒凱攝）

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元爆料曾收受澳門、中國資金，還曾要求特助傳性器官照片、分享性愛影片，無論從私德角度來看，或涉及國安問題，都讓他飽受質疑。與其交好的民眾黨主席黃國昌今（16日）被問及相關問題時，回應稱「多年前的私事，外人不適合多做什麼評論」，並強調就以館長自己的說法為主。

館長近日爭議一籮筐，黃國昌今出席「聯合政府論壇」受訪時被問及，近期館長遭員工毀滅式爆料，包含中國資金涉國安法及性騷議題，最近有關心館長嗎？

黃國昌回應，他覺得多年前的私事因生意糾紛拉到檯面上，外人真的不適合多做評論，「館長自己已清楚說明，就以他的說明為主」。

館長被爆收中資 綠委籲謹慎看待、國安單位應主動調查

民進黨立委吳沛憶今參與「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」時，也被問及館長爭議。她表示，館長是民間人士，要對自己的個人行為負責，可如果真的有收中國的錢、而且還是中國政府的錢，是否有承諾要做什麼事、有沒有國安考量，這都要謹慎看待。

吳沛憶直言，中國透過收買民間人士、網紅來推動統戰，已經有一段時間的趨勢跟跡象，因此要更謹慎關注，中國是否有更龐大、長期收買網紅的計畫。

民進黨立委許智傑則呼籲，國安及司法單位應該主動調查，如果爆料屬實，台灣人收受來自中國的資金，為中國大外宣，可能觸犯國安法、反滲透法，就應該依法嚴辦。



