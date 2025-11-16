館長遭毀滅式爆料 白委：外人不太適合多做評論
網紅「館長」陳之漢14日遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒「毀滅式」爆料，稱館長有性騷等問題，還抹黑威脅店家、涉及收陸方資金等指控，而館長15日深夜否認指控，更心疼老婆無故被牽連。對此，與館長一向友好的民眾黨主席黃國昌16日出席活動時回應，他覺得館長多年前的私事，因生意上產生糾紛拉到檯面上，「我們外人真的不太適合多做評論」，強調以館長的說明為主，不多做回應。
黃國昌表示，他覺得這種多年前的私事，因為生意上所產生的一些糾紛拉到檯面上來，「我們外人真的不太適合多做什麼評論」，館長自己也有清楚的說明，「我想就以館長的說明為主」，不願多做回應。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
