館長遭毀滅式爆料 白委：外人不太適合多做評論

網紅「館長」陳之漢14日遭3名元老級員工「毀滅式」爆料，稱館長有性騷等問題，還抹黑威脅店家、涉及收陸方資金等指控，而館長15日深夜否認指控。民眾黨主席黃國昌16日回應，他覺得館長多年前的私事，因生意上產生糾紛拉到檯面上，「我們外人真的不太適合多做評論」，強調以館長的說明為主，不多做回應。（中時資料照）

網紅「館長」陳之漢14日遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒「毀滅式」爆料，稱館長有性騷等問題，還抹黑威脅店家、涉及收陸方資金等指控，而館長15日深夜否認指控，更心疼老婆無故被牽連。對此，與館長一向友好的民眾黨主席黃國昌16日出席活動時回應，他覺得館長多年前的私事，因生意上產生糾紛拉到檯面上，「我們外人真的不太適合多做評論」，強調以館長的說明為主，不多做回應。

黃國昌表示，他覺得這種多年前的私事，因為生意上所產生的一些糾紛拉到檯面上來，「我們外人真的不太適合多做什麼評論」，館長自己也有清楚的說明，「我想就以館長的說明為主」，不願多做回應。

