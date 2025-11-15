館長遭毀滅式爆料 詹江村再扯「閩南狼嫖妓」：又不是志淇77

網紅「館長」陳之漢遭前員工毀滅式爆料。（圖／中時資料照）

網紅「館長」陳之漢遭到前員工「毀滅式爆料」，指控在財務上「收割」，甚至曾要求男員工拍攝私密部位傳給妻子觀看，牽扯性騷擾疑雲，消息一出引爆網友討論。對此，桃園市議員詹江村發表看法，並點名閩南狼，再度提起「嫖妓」事件。

館長元老級成員，也被稱作「大師兄」的李慶元，昨（14）日開直播與公司總監吳明鑒、公司高階主管小偉爆料，內容包含金錢糾紛、私德有問題，且過去在網路營造的「正義形象」，恐怕都是假的。對此館長昨晚開直播駁斥，強調自己沒做這些事，「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰，看全公司相信誰」。

事件在網路掀起風波，詹江村今天在臉書發文猛虧，「我不知道館長是不是真的只有3公分，不過我是真的有30公分啦！」並提到法令只有規定不能嫖妓，「如像過去閩南狼，花錢找4～5個女生去他家服侍他，那當然就違法」，但他認為個人要玩多大，只要不在公開場合妨礙風化，「誰管得著？」

至於許多人稱館長人設崩壞，詹江村則不以為然，開酸：「館長又不是志淇77，館長從來也不曾扮演聖人，又何來人設崩塌」，因此他很放心，深信館長的流量不會掉下來。

有關閩南狼嫖妓事件，起源自詹江村今年2月12日爆料閩南狼嫖妓「雙飛」還上酒店。針對指控，閩南狼坦承確有此事，「我承認做過這些事並致歉，我當時也早就預測，未來會有人拿此事攻擊我，沒想到真的來了，而爆這件事的就是詹江村」，雙方火藥味濃厚。

