館長遭毀滅式爆料！謝和弦認「以前滿喜歡他」曝中國邀約內幕

謝和弦今（16）日在新莊宏匯廣場舉行簽唱會。（圖／東森娛樂）





歌手謝和弦（R-chord）今（16）日在新莊宏匯廣場舉行全新版本〈夠愛〉單曲簽唱會，過去與館長在社群平台上有過互動的他，在接受媒體訪問時被問及近日館長遭元老級員工李慶元（大師兄）及小偉爆料一事，他也親自回應了。

館長近日遭爆料公司財務惡化，更牽扯出性騷擾爭議，包括讓小偉睡自己老婆、拍下體照助興等。談及此事，謝和弦則表示：「有稍微看到，我覺得滿扯的，到底是真的還假的？我就看看笑笑而已」，他也透露自己以前滿喜歡館長，後來發現對方是「傷人無國界」的人，「我就覺得我還是挺我自己好了」。

謝和弦坦言以前滿喜歡館長。（圖／東森娛樂）

至於館長遭指控收中國錢一事，謝和弦則透露，「沒有，之前中國要給我一千萬我也沒有收，我說我自己賺」，他提及身旁很多朋友都有接到邀約，邀請他們前去中國旅遊拍影片，就贊助經費，「我也有收過，但我覺得我應該一下飛機就被帶到小房間關切，因為我臉上刺一個台灣」。



