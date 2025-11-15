館長遭毀滅式爆料「這段內容太詭異」！網紅看傻：幫業配便當？

娛樂中心／黃韻璇報導

館長相當疼愛老婆。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，李慶元踢爆，10年前以自己「尺寸太小」為由，要求特助小偉拍攝並傳送下體照給館嫂助興，甚至兩度叫小偉與館嫂發生關係，導致他身心靈受創，甚至求助身心科。爆料內容不只如此，李慶元甚至提到館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難。胸腔內科醫師蘇一峰直言，「這才是業配文的範本」。

陳沂16日凌晨再度PO文談到館長事件，提到之前館長加入Swag記者會她去站台，被問館長要用什麼分類時，陳沂回答「獵奇」，她直言，現在想想自己根本是先知，大嘆「館長叫小弟來睏大嫂的故事真的好獵奇」。

廣告 廣告

陳沂表示，如果是你情我願大家講好就好了，除非是濫用權勢，但事隔10年愈想愈不對勁，跑來要2000萬封口費也是挺奇妙的。她認為，館長被他兄弟們控訴的那些事，除了這件事跟疑似叫兄弟砸早餐店之外，其它都是小事。

李慶元出面爆料指控館長。（圖／翻攝自抖音）

陳沂也提到，爆料中最好笑的是，李慶元說「館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難。曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法」，陳沂直言，「不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的，都想去買館長便當了」。

胸腔內科醫師蘇一峰直言，「我勒靠杯啊！這是什麼爆料！整段都在強調館長做生意多有良心，證明館長做便當很守法啊，食材要衛生健康用最好的，又對員工很好」，蘇一峰笑稱，「這才是業配文範本」。

更多三立新聞網報導

館長遭爆「小弟睏館嫂」太獵奇！陳沂酸沒重點：唯一相信的只有3公分

16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利

中共通知中國人「暫勿前往日本」！日網嗨喊：謝謝，請他們現在就回家

辱罵台灣遊客！義大利披薩店老闆道歉「這1句」 網怒：對象都搞不清楚

