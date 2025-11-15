館長遭毀滅式爆料「這段內容太詭異」！網紅看傻：幫業配便當？
娛樂中心／黃韻璇報導
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，李慶元踢爆，10年前以自己「尺寸太小」為由，要求特助小偉拍攝並傳送下體照給館嫂助興，甚至兩度叫小偉與館嫂發生關係，導致他身心靈受創，甚至求助身心科。爆料內容不只如此，李慶元甚至提到館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難。胸腔內科醫師蘇一峰直言，「這才是業配文的範本」。
陳沂16日凌晨再度PO文談到館長事件，提到之前館長加入Swag記者會她去站台，被問館長要用什麼分類時，陳沂回答「獵奇」，她直言，現在想想自己根本是先知，大嘆「館長叫小弟來睏大嫂的故事真的好獵奇」。
陳沂表示，如果是你情我願大家講好就好了，除非是濫用權勢，但事隔10年愈想愈不對勁，跑來要2000萬封口費也是挺奇妙的。她認為，館長被他兄弟們控訴的那些事，除了這件事跟疑似叫兄弟砸早餐店之外，其它都是小事。
陳沂也提到，爆料中最好笑的是，李慶元說「館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難。曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法」，陳沂直言，「不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的，都想去買館長便當了」。
胸腔內科醫師蘇一峰直言，「我勒靠杯啊！這是什麼爆料！整段都在強調館長做生意多有良心，證明館長做便當很守法啊，食材要衛生健康用最好的，又對員工很好」，蘇一峰笑稱，「這才是業配文範本」。
更多三立新聞網報導
館長遭爆「小弟睏館嫂」太獵奇！陳沂酸沒重點：唯一相信的只有3公分
16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利
中共通知中國人「暫勿前往日本」！日網嗨喊：謝謝，請他們現在就回家
辱罵台灣遊客！義大利披薩店老闆道歉「這1句」 網怒：對象都搞不清楚
其他人也在看
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 2 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王不倫戀前輩是他！《全明星》何孟遠劈腿采子 改名復出無果離台
當年的事件中，何孟遠與女友「狼人殺女神」荳荳（何紫妍）穩定交往三年，卻與節目拍攝期間逐漸親近的采子過從甚密，甚至被揭露私訊曖昧內容。更具爭議的是，采子當時已與老闆邱鋒澤交往一年半，並與荳荳私交良好。兩人雙雙背叛情人與朋友，被視為典型的「雙劈」案例，事業也...CTWANT ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多
由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處！3點聲明曝光 胡瓜傻眼回應
娛樂圈再度掀起波瀾，藝人王子與粿粿爆出婚外情事件持續延燒，牽連範圍更擴大至友人圈。胡瓜之子胡釋安被周刊爆料曾讓粿粿住在自己家中並幫忙接應，引發各界關注。事件曝光後，胡釋安迅速發表聲明澄清，范姜彥豐也表示理解對方處境，希望無辜友人能免受波及。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃明志指謝侑芯「拍OF不是不正經的人」雪碧感嘆發聲：最後的體面！
「護理系女神」謝侑芯猝逝案持續延燒，日前被捲入案中的馬來西亞歌手黃明志，經警方調查後以「口頭保釋」身分暫時獲釋。14日，他首度在社群公開長文發聲，替謝侑芯緩頰：「拍OnlyFans不代表是不正經的人。」然而此話一出，引起各界熱議。謝侑芯的生前好友雪碧（方祺媛）隨即在臉書回應，感嘆「黃最後的一句， 就是給芯最後的體面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前